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Зампред правительства Виктория Абрамченко прилетела в Красноярский край

Зампред правительства Виктория Абрамченко прилетела в Красноярский край
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Виктория Абрамченко, зампредседателя правительства РФ, накануне побывала в Минусинске, где обсудила вопросы экологии города. Сегодня она работает в Красноярске, в том числе на предприятиях города.

#НОВОСТИ
В прошлом году Минусинск стал участником федерального проекта «Чистый воздух». К 2025 должен быть разработан и утвержден комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Как сообщил Виктории Абрамченко Сергей Верещагин, председатель регионального правительства, но это планируют сделать быстрее. 
По Минусинску мы будем выполнять сводные расчеты, определять квотируемые объекты и выдавать квоты на выброс. При этом все 117 промышленных предприятий Минусинска уже находятся у нас на учёте. Мы понимаем, какие выбросы, и по каким видам веществ они производят в атмосферу. Исходя из этого будут разрабатываться комплексные планы по модернизации этих производств, — сообщила Виктория Абрамченко.
Помимо того, частный сектор Минусинска планируют переводить на экологичные виды отопления, включая электроотопление.
 
Сегодня вице-премьер пообщалась с Михаилом Котюковым, губернатором края, они обсуждали вопросы социально-экономического развития региона, реализацию нацпроекта «Экология», вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами и развитие геологоразведки. В частности, глава региона предложил сформировать для Минусинско-Абаканской агломерации единый комплексный план по снижению выбросов. 
Мы оцениваем экономику регионов по четырем ключевым показателям – рост инвестиций, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг и новые рабочие места. И по этим параметрам экономика Красноярского края показывает уверенный рост. При этом по доходам населения показатель даже выше общероссийского на 7,3 %», — сообщила Виктория Абрамченко.
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Автор: Петр Савельев
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