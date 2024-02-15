Зампред правительства Виктория Абрамченко прилетела в Красноярский край
Виктория Абрамченко, зампредседателя правительства РФ, накануне побывала в Минусинске, где обсудила вопросы экологии города. Сегодня она работает в Красноярске, в том числе на предприятиях города.
По Минусинску мы будем выполнять сводные расчеты, определять квотируемые объекты и выдавать квоты на выброс. При этом все 117 промышленных предприятий Минусинска уже находятся у нас на учёте. Мы понимаем, какие выбросы, и по каким видам веществ они производят в атмосферу. Исходя из этого будут разрабатываться комплексные планы по модернизации этих производств, — сообщила Виктория Абрамченко.
Мы оцениваем экономику регионов по четырем ключевым показателям – рост инвестиций, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг и новые рабочие места. И по этим параметрам экономика Красноярского края показывает уверенный рост. При этом по доходам населения показатель даже выше общероссийского на 7,3 %», — сообщила Виктория Абрамченко.
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