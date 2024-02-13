Валентина Матвиенко намерена вернуться, чтобы оценить проекты красноярских ученых

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, которая находится в регионе с рабочим визитом, оценила разработки красноярских ученых, сообщает Telegram-канал «Красноярский край официально».

Валентина Матвиенко побывала в Сибирском федеральном университете. Здесь она отметила потенциал проектов, и рекомендовала продумывать шаги для их внедрения.

«Когда я в следующий раз приеду, а я скоро приеду, — вы мне скажете, что уже внедрено», — видеозапись с этими словами Валентины Матвиенко опубликована в Telegram-канале «Красноярский край официально».

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