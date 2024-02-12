Подведены итоги торгов на проведение банкетов мэрии Красноярска

Только эта компания подала заявку, поэтому аукцион признали несостоявшимся, но контракт заключили с единственным поставщиком услуг.

По условиям контракта, компания будет проводить банкеты для гостей от 3 до 150 человек с учетом требований по меню. К примеру, дневной обед включает первые и вторые блюда, напитки, салаты. Вечером гостям нужно подавать разного рода ассорти и закуски, основные блюда, десерты и фруктовые композиции. На банкетах должны работать официанты.

Сумма контракта составила чуть более 1 млн рублей.

По данным сервиса «Спарк», «Комфорт Хаус» зарегистрирована на Маркса, 93, учредителями являются Евгений Серебров и Зоя Сереброва. Компания занимается, в том числе управлением имуществом, общественным питанием, доставкой продуктов питания.