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Подведены итоги торгов на проведение банкетов мэрии Красноярска

Подведены итоги торгов на проведение банкетов мэрии Красноярска
Иллюстрация: Holiak / ru.freepik.com

Тендер на обслуживание и питание на официальных мероприятиях в 2024 выиграла ООО «Комфорт Хаус».

#НОВОСТИ
Только эта компания подала заявку, поэтому аукцион признали несостоявшимся, но контракт заключили с единственным поставщиком услуг.
 
По условиям контракта, компания будет проводить банкеты для гостей от 3 до 150 человек с учетом требований по меню. К примеру, дневной обед включает первые и вторые блюда, напитки, салаты. Вечером гостям нужно подавать разного рода ассорти и закуски, основные блюда, десерты и фруктовые композиции. На банкетах должны работать официанты.
 
Сумма контракта составила чуть более 1 млн рублей. 
 
По данным сервиса «Спарк», «Комфорт Хаус» зарегистрирована на Маркса, 93, учредителями являются Евгений Серебров и Зоя Сереброва. Компания занимается, в том числе управлением имуществом, общественным питанием, доставкой продуктов питания.
 
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Автор: Петр Савельев
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