В Красноярске ищут проектировщика проезда от Северного шоссе в Солонцы-2

На сайте госзакупок появился тендер по поиску подрядчика для разработки проектной и рабочей документации для строительства проезда от Северного Шоссе в Солонцы-2.

Заказчиком выступает «УКС» Красноярска. Заявки принимают до 15 февраля, а итоги подведут 20 февраля. Начальная цена контракта составляет 10,45 млн рублей.

По условиям контракта победителю торгов предстоит выполнить работы до 28 ноября 2024. В них входят разработка проектной и рабочей документации, создание информационной модели объекта, инженерные изыскания и получение госэкспертизы.

Ориентировочная протяженность объекта проектирования — 0,73 км.

Напомним, сейчас продолжается строительство переезда через Северное шоссе. Ранее в мэрии сообщали, что запустить движение по путепроводу от Авиаторов в Солонцы-2 планируют в 2024.

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