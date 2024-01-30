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В Красноярске ищут проектировщика проезда от Северного шоссе в Солонцы-2

В Красноярске ищут проектировщика проезда от Северного шоссе в Солонцы-2
Иллюстрация: администрация города

На сайте госзакупок появился тендер по поиску подрядчика для разработки проектной и рабочей документации для строительства проезда от Северного Шоссе в Солонцы-2.

#НОВОСТИ
Заказчиком выступает «УКС» Красноярска. Заявки принимают до 15 февраля, а итоги подведут 20 февраля. Начальная цена контракта составляет 10,45 млн рублей.
 
По условиям контракта победителю торгов предстоит выполнить работы до 28 ноября 2024. В них входят разработка проектной и рабочей документации, создание информационной модели объекта, инженерные изыскания и получение госэкспертизы.
 
Ориентировочная протяженность объекта проектирования — 0,73 км.
 
Напомним, сейчас продолжается строительство переезда через Северное шоссе. Ранее в мэрии сообщали, что запустить движение по путепроводу от Авиаторов в Солонцы-2 планируют в 2024.
 
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Автор: Петр Савельев
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