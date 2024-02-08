В Красноярске за 113 млн рублей ищут подрядчика для нанесения дорожной разметки

Тендер появился на сайте госзакупок. Победителя торгов предстоит выполнять работы по план-заданиям от управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города.

В закупке сообщается, что наносить разметку всех видов (краской, термопластиком, с использованием светоотражающих элементов) нужно будет в период с апреля 2024 по 25 декабря 2024.

Дорожная разметка, нанесённая краской, должна продержаться менее 3 месяцев, выполненная термопластиком или холодным пластиком – 1 год. Срок службы светоотражателей или сигнальных маячков составляет не менее 5 лет. Началом срока действия гарантийных обязательств считается дата подписания документа о приемке.

Заявки принимаются до 22 февраля, итоги подведут 28 февраля. Начальная цена контракта – 113 млн рублей.

Читайте также: