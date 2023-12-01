В Красноярске ищут подрядчика для подвоза воды
Соответствующая документация размещена на электронной площадке госзакупок. Начальная цена контракта – 2,5 млн рублей. Услугу по подвозу воды нужно оказывать до конца 2023.
Заявки будут поступать от департамента городского хозяйства. Воду необходимо доставлять жителям районов, где нет централизованного холодного водоснабжения.
Вода должна быть питьевого качества. Подвозить ее нужно специализированным автотранспортом. Емкость цистерны должна быть не менее 5 куб. м. У цистерны должна быть возможность для забора воды и ее розлива.
В машине должен быть видеорегистратор, аппаратура спутникового мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS для возможности фиксировать доставку воды. Водители обязательно должны проходить предрейсовый медицинский осмотр, иметь медицинские книжки.
Читайте также:
-
Ремонт красноярских трамвайных путей обойдется в 0,8 млрд рублей
В Красноярске определен подрядчик на ремонт трамвайных путей. Контракт стоимостью более 800 млн рублей достанется местной компании.
-
Правительство Красноярского края заказало «Москвичи» на 10 млн рублей
Правительство региона объявило тендер на покупку автомобилей «Москвич» на 10 млн рублей.
-
Не вода: как предприниматель научился производить питьевую воду из древесины
50 млн руб. инвестиций и два года на окупаемость. Ильдар Мухутдинов узнал, что из деревьев можно извлечь полезную жидкость и начал это делать. Упаковка воды стоит 3 тыс. руб., и ее хорошо покупают.