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В Красноярске ищут подрядчика для подвоза воды

В Красноярске ищут подрядчика для подвоза воды
Иллюстрация: администрация города

Соответствующая документация размещена на электронной площадке госзакупок. Начальная цена контракта – 2,5 млн рублей. Услугу по подвозу воды нужно оказывать до конца 2023.

#НОВОСТИ
Заявки будут поступать от департамента городского хозяйства. Воду необходимо доставлять жителям районов, где нет централизованного холодного водоснабжения.
 
Вода должна быть питьевого качества. Подвозить ее нужно специализированным автотранспортом. Емкость цистерны должна быть не менее 5 куб. м. У цистерны должна быть возможность для забора воды и ее розлива.
 
В машине должен быть видеорегистратор, аппаратура спутникового мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS для возможности фиксировать доставку воды. Водители обязательно должны проходить предрейсовый медицинский осмотр, иметь медицинские книжки.
 
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Автор: Петр Савельев
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