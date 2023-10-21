Ремонт красноярских трамвайных путей обойдется в 0,8 млрд рублей

В Красноярске определен подрядчик на ремонт трамвайных путей. Контракт стоимостью более 800 млн рублей достанется местной компании.

Согласно данным на портале Госзакупок, контракт на ремонт трамвайных путей на пр. «Красноярский рабочий» будет заключен с ООО «Промстрой» — подрядчик предложил выполнить работы за начальную цену контракта — 816,48 млн рублей.

Ранее определение поставщика по данному конкурсу приостанавливала УФАС из-за жалобы московского ООО «Лидер», по мнению которой Департамент муниципального заказа администрации Красноярска, выступающий в роли заказчика, неправомерно установил дополнительные требования к потенциальным исполнителям работ. Что, по мнению юристов ООО «Лидер», нарушает закон о контрактной системе и содержит признаки административного правонарушения. Представители ООО «Лидер» требовали исправить нарушения и привести закупочную документацию в соответствие.

Данные с портала Госзакупок сообщают, что жалоба была рассмотрена 19 октября 2023 и в УФАС признали ее необоснованной. Ведомство разрешило завершить процедуру закупки.

Теперь подрядчику предстоит отремонтировать трамвайные пути на обозначенном участке до 15 июля 2024.

Справка ООО «Промстрой» учреждено в Красноярске в 2005. Учредитель и генеральный директор Ханагян Декард Валикоевич. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. За 2022 выручка составила 1,2 млрд, а прибыль 66 млн рублей.

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