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Ремонт красноярских трамвайных путей обойдется в 0,8 млрд рублей

Ремонт красноярских трамвайных путей обойдется в 0,8 млрд рублей
Иллюстрация: smartik.ru

В Красноярске определен подрядчик на ремонт трамвайных путей. Контракт стоимостью более 800 млн рублей достанется местной компании.

#НОВОСТИ

Согласно данным на портале Госзакупок, контракт на ремонт трамвайных путей на пр. «Красноярский рабочий» будет заключен с ООО «Промстрой» — подрядчик предложил выполнить работы за начальную цену контракта — 816,48 млн рублей.

Ранее определение поставщика по данному конкурсу приостанавливала УФАС из-за жалобы московского ООО «Лидер», по мнению которой Департамент муниципального заказа администрации Красноярска, выступающий в роли заказчика, неправомерно установил дополнительные требования к потенциальным исполнителям работ. Что, по мнению юристов ООО «Лидер», нарушает закон о контрактной системе и содержит признаки административного правонарушения. Представители ООО «Лидер» требовали исправить нарушения и привести закупочную документацию в соответствие.

Данные с портала Госзакупок сообщают, что жалоба была рассмотрена 19 октября 2023 и в УФАС признали ее необоснованной. Ведомство разрешило завершить процедуру закупки.

Теперь подрядчику предстоит отремонтировать трамвайные пути на обозначенном участке до 15 июля 2024.

Справка

 
ООО «Промстрой» учреждено в Красноярске в 2005. Учредитель и генеральный директор Ханагян Декард Валикоевич. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. За 2022 выручка составила 1,2 млрд, а прибыль 66 млн рублей.
 

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Автор: Петр Савельев
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