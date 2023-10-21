Ремонт красноярских трамвайных путей обойдется в 0,8 млрд рублей
В Красноярске определен подрядчик на ремонт трамвайных путей. Контракт стоимостью более 800 млн рублей достанется местной компании.
Согласно данным на портале Госзакупок, контракт на ремонт трамвайных путей на пр. «Красноярский рабочий» будет заключен с ООО «Промстрой» — подрядчик предложил выполнить работы за начальную цену контракта — 816,48 млн рублей.
Ранее определение поставщика по данному конкурсу приостанавливала УФАС из-за жалобы московского ООО «Лидер», по мнению которой Департамент муниципального заказа администрации Красноярска, выступающий в роли заказчика, неправомерно установил дополнительные требования к потенциальным исполнителям работ. Что, по мнению юристов ООО «Лидер», нарушает закон о контрактной системе и содержит признаки административного правонарушения. Представители ООО «Лидер» требовали исправить нарушения и привести закупочную документацию в соответствие.
Данные с портала Госзакупок сообщают, что жалоба была рассмотрена 19 октября 2023 и в УФАС признали ее необоснованной. Ведомство разрешило завершить процедуру закупки.
Теперь подрядчику предстоит отремонтировать трамвайные пути на обозначенном участке до 15 июля 2024.
Справка
Читайте далее
-
В Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на Авиаторов
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Веретельников, заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства.20.07.2023Новости ДККрасноярск
-
Развитием трамвайной инфраструктуры в Красноярске займутся москвичи
Владислав Логинов, мэр Красноярска, подписал постановление о заключении концессионного соглашения для реконструкции трамвайной инфраструктуры города.28.02.2023Новости ДККрасноярск
-
Трамвайную инфраструктуру Красноярска отдают в концессию
Красноярск объявил торги на концессию по развитию с 2025 по 2041 трамвайной сети мегаполиса.16.01.2023Новости ДККрасноярск