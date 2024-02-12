В Красноярск прибыла с рабочим визитом Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, прилетела в Красноярск с двухдневным рабочим визитом. Видео встречи выложил в ТГ-канале губернатор Михаил Котюков.
Валентина Матвиенко возглавила рабочую делегацию верхней палаты парламента для работы в краевом центре.
Делегацию, куда вошли ее заместители Андрей Яцкин и Николай Журавлев, а также сенаторы Александр Усс и Андрей Клишас, в аэропорту встречал Михаил Котюков, губернатор региона.
Рабочая группа будет находиться в Красноярске до 14 февраля 2024.
Что запланировано:
- встреча Валентины Матвиенко с Михаилом Котюковым
- посещение производственных предприятий
- визиты в социальные, образовательные и медицинские учреждения Красноярского края
Завтра будем работать на объектах образования, здравоохранения и промышленности, а также обсудим вопросы социально-экономического развития нашего региона», — написал в своем телеграм-канале Михаил Котюков.
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