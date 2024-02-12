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В Красноярск прибыла с рабочим визитом Валентина Матвиенко

В Красноярск прибыла с рабочим визитом Валентина Матвиенко
Иллюстрация: https://t.me/sovfedofficial

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, прилетела в Красноярск с двухдневным рабочим визитом. Видео встречи выложил в ТГ-канале губернатор Михаил Котюков.

#НОВОСТИ

Валентина Матвиенко возглавила рабочую делегацию верхней палаты парламента для работы в краевом центре.

Делегацию, куда вошли ее заместители Андрей Яцкин и Николай Журавлев, а также сенаторы Александр Усс и Андрей Клишас, в аэропорту встречал Михаил Котюков, губернатор региона.

Рабочая группа будет находиться в Красноярске до 14 февраля 2024.

Что запланировано:

  • встреча Валентины Матвиенко с Михаилом Котюковым
  • посещение производственных предприятий
  • визиты в социальные, образовательные и медицинские учреждения Красноярского края

Завтра будем работать на объектах образования, здравоохранения и промышленности, а также обсудим вопросы социально-экономического развития нашего региона», — написал в своем телеграм-канале Михаил Котюков.

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Автор: Петр Савельев
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