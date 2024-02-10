Красноярск после аномальной оттепели ожидают крепкие морозы
В Красноярске 10 февраля 2023 плюсовые температуры и пасмурное небо.
Прогноз погоды на неделю составили специалисты Гидрометцентра России.
Днем в субботу краевой столице до +8°С. С утра до вечера в городе будет пасмурно. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Юго-восточный ветер усилится до 6…7 м/сек.
В воскресенье ночью до –11°C. Западный ветер ослабнет до 4 м/с. Днем около 0°C, местами снегопад.
На следующей неделе ожидается похолодание — дневные температуры будут колебаться в пределах –10…22°C, ночные –14…28°C.
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