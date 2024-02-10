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Красноярск после аномальной оттепели ожидают крепкие морозы

Красноярск после аномальной оттепели ожидают крепкие морозы
Иллюстрация: life.ru

В Красноярске 10 февраля 2023 плюсовые температуры и пасмурное небо.

#НОВОСТИ

Прогноз погоды на неделю составили специалисты Гидрометцентра России.

Днем в субботу краевой столице до +8°С. С утра до вечера в городе будет пасмурно. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Юго-восточный ветер усилится до 6…7 м/сек.

В воскресенье ночью до –11°C. Западный ветер ослабнет до 4 м/с. Днем около 0°C, местами снегопад.

На следующей неделе ожидается похолодание — дневные температуры будут колебаться в пределах –10…22°C, ночные –14…28°C.

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Автор: Петр Савельев
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