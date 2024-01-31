Губернатор Красноярского края встретился с Маратом Хуснуллиным

На рабочей встрече глава региона Михаил Котюков и вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили строительство метротрама, а также подвели итоги ввода жилья и ремонту дорожных сетей.

30 января Михаил Котюков в рамках рабочей поездки в Москву встретился с Маратом Хуснуллиным: губернатор Красноярского края и заместитель председателя Правительства РФ обсудили показатели федеральных проектов в регионе.

Одной из тем стало строительство линии метротрамвая. Напомним, для его формирования понадобилось привлечь инфраструктурный бюджетный кредит.

Обсудили с главой региона основные этапы строительства, стараемся оперативно решать все возникающие вопросы. Уверен, что этот проект станет драйвером развития транспортной сети Красноярска», — написал Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

На этой же встрече Михаил Котюков озвучил итоги жилищного и дорожного строительства в регионе за 2023. Согласно приведенным на встрече данным, край выполнил план по укладке дорожного покрытия в 2,8 млн кв. м.

Марат Шакирзянович позитивно оценил работу края по вводу жилья и ремонту дорожной сети. Объем жилищного строительства в 2023 году у нас вырос на 17%», — сообщил Михаил Котюков.

Как следует и публикации в Telegram-канале губернатора, за 2023 в регионе построили 1,63 млн кв. м жилья.

А вот в планах на 2024 — снизить интенсивность жилого строительства в Красноярске. По мнению властей, это должно помочь в борьбе с точечной застройкой.

Напомним, 29 января в рамках поездки в Москву Михаил Котюков встретился с Владимиром Потаниным, президентом «Норильского никеля»: об итогах встречи мы писали здесь.

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