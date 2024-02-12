«А может ли старая команда работать по-новому?» Политологи о кадровой политике Котюкова

Кадровая политика нового губернатора стала настоящим яблоком раздора. В то время как одни сетуют на отсутствие кардинальных перемен, другие отмечают прагматичность и взвешенность кадровых решений.

DK.RU узнал, что думают об отставках-назначениях краевые политологи и политики.

Что Михаил Котюков говорил о своей кадровой политике?

Михаил Котюков возглавляет Красноярский край с 20 апреля 2023, когда был подписан указ о его назначении врио губернатора. За это время глава региона (в сентябре 2023 на официальных выборах губернатора Красноярского края Михаил Котюков набрал 72% голосов ) дважды публично высказывался о своей кадровой политике.

Июнь 2023.

Нам нужно попытаться найти новые решения. Многие вопросы требуется не просто перезагрузить, а где-то — начать с нуля. И здесь нам нужна воля, и я уверен, что мы эту волю проявим сообща. В том числе и кадровые решения примем. Они явно многие уже назревают», — Нам нужно попытаться найти новые решения. Многие вопросы требуется не просто перезагрузить, а где-то — начать с нуля. И здесь нам нужна воля, и я уверен, что мы эту волю проявим сообща. В том числе и кадровые решения примем. Они явно многие уже назревают», — сказал на тот момент врио губернатора Красноярского края.

Сентябрь 2023.

«значительную часть» правительства региона. Конкретные фамилии тогда названы не были. Отвечая на вопрос ТАСС, Михаил Котюков сказал, что планирует обновить правительства региона. Конкретные фамилии тогда названы не были.

Сергей Комарицын, политолог

Про «Работу по-новому» и старую команду

— Не вижу никаких масштабных кадровых изменений, также, как и оформившейся кадровой политики нового губернатора. С момента его назначения тогда еще исполняющим обязанности главы региона прошло уже 10 месяцев. Достаточный ли это срок для принципиальных подвижек? Тут можно вспомнить Владимира Ивановича Долгих, первого секретаря красноярского Крайкома КПСС, то есть по нынешним меркам губернатора. Он возглавлял край 30 месяцев, в течение которых было принято множество стратегических решений. В том числе по знаменитой прорывной «красноярской десятилетке» (Первая в СССР целевая программа комплексного развития региона на 1971…1981 гг. — Прим.Ред.) — Не вижу никаких масштабных кадровых изменений, также, как и оформившейся кадровой политики нового губернатора. С момента его назначения тогда еще исполняющим обязанности главы региона прошло уже 10 месяцев. Достаточный ли это срок для принципиальных подвижек? Тут можно вспомнить Владимира Ивановича Долгих, первого секретаря красноярского Крайкома КПСС, то есть по нынешним меркам губернатора. Он возглавлял край 30 месяцев, в течение которых было принято множество стратегических решений. В том числе по знаменитой прорывной «красноярской десятилетке» (Первая в СССР целевая программа комплексного развития региона на 1971…1981 гг. — Прим.Ред.)

Михаил Михайлович «у руля» уже треть этого срока и стратегических решений пока нет. Было заявлено о новом статусе вице-премьеров, которые будут не курировать отрасли как раньше, а отвечать за какие-то проекты. Проекты обещали принять особым документом; но документа этого нет пока в природе.

Не видим мы и того, что такое «Работать по-новому», но видим, что работают все старые люди. «Старые» разные — одни могут работать эффективно, другие – нет. Но назначаются почему-то как раз те «старые», которые, как показывает опыт, работать не умеют. Последнее назначение (формально «выборы» через конкурс) — Андрей Береснев, который был утвержден мэром Канска, вообще вызывает недоумение.

Про отставки и возможные назначения

— Справедливости ради — в команде нового губернатора два новых человека, Сергей Кузьмин и Алексей Медведев. Оба красноярцы, однокашники Михаила Михайловича, которые ранее работали с ним в федеральных ведомствах. Назывались и другие фамилии, в их числе несколько очень интересных фигур, но, видимо, эти люди не захотели переезжать из Москвы в Красноярск.

Странно выглядит отставка главы краевого минздрава Бориса Немика, человека авторитетного и в медицинском сообществе региона, и для федерального министерства. Его критиковали блогеры и некоторые депутаты, в основном это были несправедливые упреки, неконструктивная критика.

Вопрос о том, кто займет эту должность, пока открыт. Если назначат советника губернатора Наталью Говорушкину, то профессиональное сообщество этого не поймёт.

Михаил Котюков и новая-старая команда Правительства Красноярского края Источник: krskstate.ru, автор фото – Александр Черных

Про современных управленцев

— Текущую кадровую политику нового губернатора можно объяснить рядом причин. Во-первых, есть кадровый голод — и это проблема не только Красноярского края. Старые управленцы уже ушли в силу естественных причин, а новых не появилось. Президентский кадровый резерв, школа губернаторов и прочие подобные проекты результатов не дают.

Другая причина — у Михаила Михайловича, как мне кажется, пока не оформлена стратегия развитии региона, от которой и строится кадровая политика.

Вообще современные управленцы — это аппаратные люди, которые сразу после студенчества попадают в кабинет и потом переходят из одного кабинета в другой. В отличие от управленцев прошлого, которые начинали, как правило, на производствах и с «низов».

Новые лица в команде Михаила Котюкова

Сергей Кузьмин, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Дата назначения: сентябрь 2023.

Зона ответственности: финансово-экономический блок.

Наталия Говорушкина, советник губернатора Красноярского края.

Дата назначения: ноябрь 2023.

Зона ответственности: здравоохранение.

Алексей Медведев, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Дата назначения: январь 2024.

Денис Терехов, депутат Законодательного собрания Красноярского края

Про кадровую политику Михаила Котюкова

— К сожалению, а возможно и, к счастью, кадровое обновление в регионе происходит не так быстро, как хотелось бы. А сама кадровая политика стала почвой для спекуляций, в том числе со стороны людей из ближайшего окружения губернатора. Лично у меня это вызывает некоторое разочарование, переходящее в раздражение. — К сожалению, а возможно и, к счастью, кадровое обновление в регионе происходит не так быстро, как хотелось бы.Лично у меня это вызывает некоторое разочарование, переходящее в раздражение.

Я вообще посмотрел бы на тему кадров принципиально под другим углом. Комментировать кадровые перестановки, оценивать, кого оставить в команде, а с кем попрощаться, может только один человек — сам губернатор. Потому что именно он будет с этими людьми работать и решать какие-то задачи. Было бы странно, если б губернатор проводил референдум о том, кого ему назначить министром. Разве нет?

Плюс, глава региона работает меньше года и пока только формирует свою команду. А подобрать людей очень непросто — это как собрать пазл. Команда — кусочки этого пазла и задача руководителя поставить каждый из кусочков на свое место. Да, бывает так, что попадается кусочек пазла не из того набора, значит, его нужно отбросить.

Бывает, что человек, вроде бы, идеально подобран под задачу, а потом выясняется, что он будет эффективнее совсем на другом месте. Это процесс — и он не быстрый!

Про «наследие Усса» и запрос на обновление

— Идея о том, что после смены губернатора всех, кто с ним работал, нужно немедленно уволить, а лучше посадить — совершенно неправильная. Я бы вообще не вешал ярлыков в стиле «наследство от губернатора Усса». Есть конкретные люди на конкретных позициях и, если они профессионалы и хорошо делают свою работу, то пусть делают ее и дальше.

Михаилу Михайловичу ставится в упрек, что, мол, он обещал «Работать по-новому, работать для людей», а новых лиц почти нет. Но «Работать по-новому» опять же не означает, что всю команду нужно обнулить. Запрос на обновление был, есть и будет. Существует усталость от старой власти — не потому, что власть плохая или хорошая, а просто потому, что хочется нового.

Котюков получил ту поддержку, которую получил — люди, избиратели, выдали ему кредит доверия. И я предлагаю не мешать новому губернатору настраивать систему, а говорить о первых выводах — а не спекуляциях на теме кадров, можно будет хотя бы через год-полтора.

Ключевые кадровые решения Михаила Котюкова

Отставки

Назначения

Политологи уверены: новому губернатору еще предстоит принять принципиальные кадровые решения

Иллюстрация: krskstate.ru, автор фото – Александр Черных

Юрий Москвич, политолог

Про кадровые решения нового губернатора

— В начале своего пути к губернаторскому креслу Михаил Котюков заявил, что он существенно изменит состав и структуру правительства. Весь вопрос был в скорости этих изменений — и уже очевидно, что новый губернатор выбрал спокойный и даже медленный темп. Почему? Есть разные мнения. Первое из них — доставшаяся от прежнего губернатора скамейка запасных оказалось не то, что маленькой, а фактически никакой скамейки и нет. — В начале своего пути к губернаторскому креслу Михаил Котюков заявил, что он существенно изменит состав и структуру правительства.Почему? Есть разные мнения. Первое из них — доставшаяся от прежнего губернатора скамейка запасных оказалось не то, что маленькой, а фактически никакой скамейки и нет.

Вторая причина — и именно ее я бы назвал в качестве основной — у губернаторов России пока нет окончательной ясности относительно главных задач регионов и их роли в федеральной структуре. Эта определенность должна появиться в обозримой перспективе — после послания президента Федеральному собранию и президентских выборов.

И эти новые вводные как раз и могут потребовать людей, которые умеют работать по-другому, решать задачи иначе, не через традиционные подходы, как это делала команда прежнего губернатора.

Про критику кадровой политики нового губернатора

— С моей точки зрения, формирование новой кадровой политики в Красноярском крае еще не завершено. Потому и все шпильки в адрес Михаила Котюкова со стороны СМИ и блогеров я бы назвал преждевременными. Плюс, задайтесь вопросом: «А разве когда-то было иначе?» Начиная с губернаторства Лебедя, в сторону каждого нового главы региона летели упреки примерно такого же порядка.

Это ожидаемый результат чьих-то политических амбиций, часто — не реализованных; а также следствие борьбы разных политических групп. Так или иначе, через определенное количество лет деятельность Котюкова на посту губернатора будут оценивать по итогам всего срока нахождения у власти, а не по скорости обновления команды.

Про будущие вызовы для Михаила Котюкова

— Россия наряду с Азиатским регионом, Латинской Америкой вступает сегодня на путь формирования новой экономики. И тут не сработает принцип «Старый конь борозды не испортит». Как раз наоборот — традиционное мышление разных элитных групп, в том числе и в Красноярском крае, станет не преимуществом, а недостатком на этом пути.

В новых условиях, когда формируются новые структуры эффективной власти, нужна молодая кровь, новые молодые люди — образованные, хорошо владеющие новыми навыками. Тут, конечно, нужны и новые методы поиска и привлечения таких людей во власть. Решать эту задачу придется и губернатору Котюкову.