Сергей Кузьмин возглавит финансово-экономический блок в правительстве Красноярского края
Кандидатура Сергея Кузьмина одобрена на пост заместителя председателя правительства края, координирующего деятельность министерств финансово-экономического блока.
Решение приняли сегодня на сессии Заксобрания края.
Справка
Сергей Владимирович Кузьмин родился 30 апреля 1975 года. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Был руководителем в крупных компаниях города, например, в «СМ. холдинг», «КРИС», «Ренова Оргсинтез». В 2021...2023 — проректор по экономической и финансовой работе «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации». С июня 2023 года стал советником губернатора Красноярского края.
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