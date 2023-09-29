Сергей Кузьмин возглавит финансово-экономический блок в правительстве Красноярского края

Решение приняли сегодня на сессии Заксобрания края.

Справка

Сергей Владимирович Кузьмин родился 30 апреля 1975 года. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Был руководителем в крупных компаниях города, например, в «СМ. холдинг», «КРИС», «Ренова Оргсинтез». В 2021...2023 — проректор по экономической и финансовой работе «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации». С июня 2023 года стал советником губернатора Красноярского края.