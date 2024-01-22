Сергей Козупица покидает пост и.о. зампредседателя правительства Красноярского края

Сергей Козупица освобожден от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Красноярского края.

Распоряжение об этом появилось на сайте регионального правительства. Он освобожден от должности 19 января. Причиной стала собственная инициатива госслужащего.

Напомним, Сергей Козупица занимал этот пост с сентября 2021. Он координировал деятельность органов исполнительной власти в сфере строительства и архитектуры, строительного и жилищного надзора, государственного контроля в области долевого строительства, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов бюджетной сферы в чрезвычайных условиях. После ухода Александра Усса с поста губернатора Сергей Козупица работал на посту с приставкой и.о.

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