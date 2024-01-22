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Сергей Козупица покидает пост и.о. зампредседателя правительства Красноярского края

Сергей Козупица покидает пост и.о. зампредседателя правительства Красноярского края
Иллюстрация: соцсети Сергея Козупицы

Сергей Козупица освобожден от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Красноярского края.

#НОВОСТИ
Распоряжение об этом появилось на сайте регионального правительства. Он освобожден от должности 19 января. Причиной стала собственная инициатива госслужащего. 
 
Напомним, Сергей Козупица занимал этот пост с сентября 2021. Он координировал деятельность органов исполнительной власти в сфере строительства и архитектуры, строительного и жилищного надзора, государственного контроля в области долевого строительства, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов бюджетной сферы в чрезвычайных условиях. После ухода Александра Усса с поста губернатора Сергей Козупица работал на посту с приставкой и.о.
 
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Автор: Петр Савельев
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