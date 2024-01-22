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Назначен новый заместитель председателя правительства Красноярского края

Назначен новый заместитель председателя правительства Красноярского края
Иллюстрация: admkrsk.ru

Им стал Алексей Медведев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.

#НОВОСТИ
Нового вице-премьера представили сегодня на заседании президиума правительства края.
 
Напомним, сегодня стало известно о том, что Сергей Козупица покинул этот пост по собственному желанию.

Справка

 
Алексей Медведев родился 4 января 1971 в Красноярске. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «экономика и управление» (1993). Начинал карьеру в администрации Красноярского края в 1996. В 2005...2012 возглавлял консалтинговую компанию «Программа», специализирующуюся в сфере экономического реформирования и реструктуризации бюджетных отношений. В 2012 занимал пост минстра экономики Москвы. С декабря 2013 работал замруководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО), через год стал первым заместителем руководителя ФАНО. С июня 2018 — заместитель министра науки и высшего образования РФ. С 2022 по 2024 работал заместителем генерального директора Российского научного фонда.
 

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Автор: Петр Савельев
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