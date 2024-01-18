Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.01
88,35
96,05
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Митволь предупредил губернатора Красноярского края о «техногенной катастрофе»

Митволь предупредил губернатора Красноярского края о «техногенной катастрофе»
Иллюстрация: Красноярское метро

Экс-проектировщик красноярского метро Олег Митволь написал губернатору региона Михаилу Котюкову письмо, где предупредил об обрушении старых тоннелей и последствиях для центра Красноярска.

#НОВОСТИ

О факте письма рассказал адвокат Митволя Михаил Шолохов, — пишет NGS24.RU.

По мнению Олега Митволя строительство новых тоннелей без ликвидации старых, приведет к обрушениям, которые он приравнивает к техногенной катастрофе.

Экс-проектировщик в своих выводах ссылается на исследования компании «Красноярск ТИСИЗ», которая изучала состояние старых «шахт». В результате их обрушения могут пострадать 500 зданий в Красноярске. Причиной станет высокая вибрационная нагрузка.

Уважаемый Михаил Михайлович! Хочу поставить вас в известность о риске техногенной катастрофы в центре Красноярска в случае начала работы проходческих щитов над подземными сооружениями, построенными более 20 лет по проекту красноярского метро. Подземные работы возможно производить лишь после выполнения проекта ликвидации брошенных подземных сооружений, — цитирует письмо Олега Митволя NGS24.RU.

Читайте по теме:

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Силовики решили остановить земельный беспредел в Емельяновском районеСиловики решили остановить земельный беспредел в Емельяновском районе
  • Василий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского краяВасилий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского края
  • Красноярск стал лидером по росту аренды торговых помещенийКрасноярск стал лидером по росту аренды торговых помещений
  • Мигранты стали возвращаться в Красноярский крайМигранты стали возвращаться в Красноярский край
  • Предприятиям Красноярского края могут запретить отапливаться углемПредприятиям Красноярского края могут запретить отапливаться углем
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.