Митволь предупредил губернатора Красноярского края о «техногенной катастрофе»

Экс-проектировщик красноярского метро Олег Митволь написал губернатору региона Михаилу Котюкову письмо, где предупредил об обрушении старых тоннелей и последствиях для центра Красноярска.

О факте письма рассказал адвокат Митволя Михаил Шолохов, — пишет NGS24.RU.

По мнению Олега Митволя строительство новых тоннелей без ликвидации старых, приведет к обрушениям, которые он приравнивает к техногенной катастрофе.

Экс-проектировщик в своих выводах ссылается на исследования компании «Красноярск ТИСИЗ», которая изучала состояние старых «шахт». В результате их обрушения могут пострадать 500 зданий в Красноярске. Причиной станет высокая вибрационная нагрузка.

Уважаемый Михаил Михайлович! Хочу поставить вас в известность о риске техногенной катастрофы в центре Красноярска в случае начала работы проходческих щитов над подземными сооружениями, построенными более 20 лет по проекту красноярского метро. Подземные работы возможно производить лишь после выполнения проекта ликвидации брошенных подземных сооружений, — цитирует письмо Олега Митволя NGS24.RU.

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