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Михаил Котюков прокомментировал возможные обрушения старых тоннелей метро

Михаил Котюков прокомментировал возможные обрушения старых тоннелей метро
Иллюстрация: krskstate

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал письмо экс-проектировщика метро Олега Митволя.

#НОВОСТИ

Как мы писали ранее, Олег Митволь предупредил власти региона о том, что строительство новых тоннелей может привести к обрушениям зданий, если не законсервировать старые шахты. Об этом он сообщил в письме, которое, по словам его адвоката, было направлено губернатору.

Михаил Котюков ответил красноярским журналистам, что письма не получал. Однако ситуацию с тоннелями прокомментировал. В частности, он подчеркнул, что строительство новых тоннелей над старыми не предполагается. Таким образом вопрос детонирования не актуален. Вместе с тем старые шахты станут часть нового метро.

Я с первых дней посчитал, что существующий тоннель должен быть частью нового метрополитена, собственно эти решения были поддержаны на федеральном уровне», —  сказал Михаил Котюков

Добавим, на так называемую консервацию, то есть поддержание старой ветки в безаварийном состоянии, каждый год уходит около 75 млн рублей. По данным департамента горимущества, объекты старой выработки имеют балансовую стоимость более 3 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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