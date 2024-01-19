Михаил Котюков прокомментировал возможные обрушения старых тоннелей метро

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал письмо экс-проектировщика метро Олега Митволя.

Как мы писали ранее, Олег Митволь предупредил власти региона о том, что строительство новых тоннелей может привести к обрушениям зданий, если не законсервировать старые шахты. Об этом он сообщил в письме, которое, по словам его адвоката, было направлено губернатору.

Михаил Котюков ответил красноярским журналистам, что письма не получал. Однако ситуацию с тоннелями прокомментировал. В частности, он подчеркнул, что строительство новых тоннелей над старыми не предполагается. Таким образом вопрос детонирования не актуален. Вместе с тем старые шахты станут часть нового метро.

Я с первых дней посчитал, что существующий тоннель должен быть частью нового метрополитена, собственно эти решения были поддержаны на федеральном уровне», — сказал Михаил Котюков

Добавим, на так называемую консервацию, то есть поддержание старой ветки в безаварийном состоянии, каждый год уходит около 75 млн рублей. По данным департамента горимущества, объекты старой выработки имеют балансовую стоимость более 3 млрд рублей.

Читайте по теме: