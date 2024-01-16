Василий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского края

И.о. вице-губернатора Василий Нелюбин, отвечающий за информационную политику краевого правительства и работу со СМИ, покинет свой пост.

Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на два источника, близких к серому дому. Пока Василий Нелюбин находится в отпуске. После чего его отправят на пенсию, а должность упразднят.

По словам источников, информационной политикой будет заниматься Татьяна Турыгина. С осени 2023 года она работает заместителем первого вице-губернатора.