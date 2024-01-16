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Василий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского края

Василий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского края
Иллюстрация: соцсети Василия Нелюбина

И.о. вице-губернатора Василий Нелюбин, отвечающий за информационную политику краевого правительства и работу со СМИ, покинет свой пост.

#НОВОСТИ
Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на два источника, близких к серому дому. Пока Василий Нелюбин находится в отпуске. После чего его отправят на пенсию, а должность упразднят. 
 
По словам источников, информационной политикой будет заниматься Татьяна Турыгина. С осени 2023 года она работает заместителем первого вице-губернатора.

Справка

 
Василий Владимирович Нелюбин родился 6 февраля 1961 года в городе Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Журналистика». Кандидат социологических наук. Работал в изданиях «Красноярский рабочий», «Комсомольская правда», был председателем правления Союза журналистов Красноярского края, начальником управления по телерадиовещанию, печати и информации администрации Красноярского края, директор филиала ВГТРК. В ноябре 2017 назначен заместителем губернатора Красноярского края. В апреле ему добавили приставку и.о. В должности исполняющего обязанности он остается до сих пор.
 

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Автор: Петр Савельев
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