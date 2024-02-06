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Борис Немик уходит с поста главы Минздрава Красноярского края

Борис Немик уходит с поста главы Минздрава Красноярского края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Борис Немик покидает должность министра по собственному желанию. О своем решении он сегодня сообщил на заседании регионального правительства.

#НОВОСТИ

В краевом правительстве отставку Немика пока не комментируют, ссылаясь на то, что официальных документов об его освобождении нет. Борис Немик с апреля 2023 был в должности и.о. министра.

Справка

 
Борис Немик родился 5 февраля 1966 в г. Заозерный. Окончил Красноярский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Является кандидатом медицинских наук. Работал в медучреждениях региона на руководящих постах, в 2008 его назначили заместителем министра здравоохранения края. В 2012...2014 был руководителем главного управления здравоохранения администрации Красноярска. В 2014...2018 вновь стал заместителем министра здравоохранения, затем был начальником управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования края. Министром здравоохранения его назначили в июне 2019.
 

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Автор: Петр Савельев
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