Борис Немик уходит с поста главы Минздрава Красноярского края

Борис Немик покидает должность министра по собственному желанию. О своем решении он сегодня сообщил на заседании регионального правительства.

В краевом правительстве отставку Немика пока не комментируют, ссылаясь на то, что официальных документов об его освобождении нет. Борис Немик с апреля 2023 был в должности и.о. министра.

Справка Борис Немик родился 5 февраля 1966 в г. Заозерный. Окончил Красноярский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Является кандидатом медицинских наук. Работал в медучреждениях региона на руководящих постах, в 2008 его назначили заместителем министра здравоохранения края. В 2012...2014 был руководителем главного управления здравоохранения администрации Красноярска. В 2014...2018 вновь стал заместителем министра здравоохранения, затем был начальником управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования края. Министром здравоохранения его назначили в июне 2019.

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