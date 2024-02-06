Борис Немик уходит с поста главы Минздрава Красноярского края
Борис Немик покидает должность министра по собственному желанию. О своем решении он сегодня сообщил на заседании регионального правительства.
В краевом правительстве отставку Немика пока не комментируют, ссылаясь на то, что официальных документов об его освобождении нет. Борис Немик с апреля 2023 был в должности и.о. министра.
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