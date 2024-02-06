Василий Нелюбин покинул пост вице-губернатора Красноярского края

Василий Нелюбин освобожден от должности и.о. обязанности заместителя губернатора Красноярского края.

В документе говорится, что Василий Нелюбин ушел в отставку по собственному желанию с 5 февраля 2024. С 2017 он курировал направление информационной политики края.

В пресс-службе краевого правительства DK.RU пока не смогли уточнить, кто теперь будет заниматься этим вопросом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Василия Нелюбина отправят на пенсию, должность упразднят, а информационной политикой будет заниматься Татьяна Турыгина. С осени 2023 она работает заместителем первого вице-губернатора.