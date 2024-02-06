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Василий Нелюбин покинул пост вице-губернатора Красноярского края

Василий Нелюбин покинул пост вице-губернатора Красноярского края
Иллюстрация: соцсети Василия Нелюбина

Василий Нелюбин освобожден от должности и.о. обязанности заместителя губернатора Красноярского края.

#НОВОСТИ

В документе говорится, что Василий Нелюбин ушел в отставку по собственному желанию с 5 февраля 2024. С 2017 он курировал направление информационной политики края.

В пресс-службе краевого правительства DK.RU пока не смогли уточнить, кто  теперь будет заниматься этим вопросом. 

Ранее в СМИ появлялась информация, что Василия Нелюбина отправят на пенсию, должность упразднят, а информационной политикой будет заниматься Татьяна Турыгина. С осени 2023 она работает заместителем первого вице-губернатора.

Справка

 
Василий Владимирович Нелюбин родился 6 февраля 1961 в Кирове. Окончил Уральский университет по специальности «Журналистика». Кандидат социологических наук. Работал в изданиях «Красноярский рабочий», «Комсомольская правда», был председателем правления Союза журналистов Красноярского края, начальником управления по телерадиовещанию, печати и информации администрации Красноярского края, директором филиала ВГТРК. В ноябре 2017 назначен замгубернатора Красноярского края. 
 

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Автор: Петр Савельев
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