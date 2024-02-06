Василий Нелюбин покинул пост вице-губернатора Красноярского края
Василий Нелюбин освобожден от должности и.о. обязанности заместителя губернатора Красноярского края.
В документе говорится, что Василий Нелюбин ушел в отставку по собственному желанию с 5 февраля 2024. С 2017 он курировал направление информационной политики края.
В пресс-службе краевого правительства DK.RU пока не смогли уточнить, кто теперь будет заниматься этим вопросом.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Василия Нелюбина отправят на пенсию, должность упразднят, а информационной политикой будет заниматься Татьяна Турыгина. С осени 2023 она работает заместителем первого вице-губернатора.
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