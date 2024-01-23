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Назначен новый начальник полиции Емельяновского района

Назначен новый начальник полиции Емельяновского района
Иллюстрация: ГУ МВД по Красноярскому краю

Нового руководителя МО МВД России «Емельяновский» представил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по краю. Им назначен Игорь Бобурков.

#НОВОСТИ

Александр Речицкий определил круг приоритетных задач, стоящих перед сотрудниками полиции Емельноявског района в 2024. Среди них — подготовка к выборам президента РФ, контроль за ситуацией в миграционной сфере, в том числе трудовой. Также предстоит продолжить выявлять коррупцию, пресекать незаконную добычу полезных ископаемых и биологических ресурсов, загрязнения воздуха и почвы, ненадлежащего хранения отходов производства и потребления.

Справка

 
Игорь Николаевич Бобурков имеет высшее юридическое образование. В 2012 окончил Современную гуманитарную академию по специальности юриспруденция. Начал службу в органах внутренних дел в 2002 году в должности государственного инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД ОВД по Бирилюсскому району. После работал участковым уполномоченным и оперативником уголовного розыска, был начальника отделения МВД России по Козульскому району.
Награжден ведомственными медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе».
 

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Прежний директор фонда находится в СИЗО. Его задержали при получении взятки.

В Красноярске зафиксировано более 1 000 случаев коррупции

Почти полторы сотни из них — в крупно и особо крупном размере. Всего же за год в городе зарегистрировано более 20 тыс различных преступлений.

Автор: Петр Савельев
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