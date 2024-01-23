Назначен новый начальник полиции Емельяновского района
Нового руководителя МО МВД России «Емельяновский» представил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по краю. Им назначен Игорь Бобурков.
Александр Речицкий определил круг приоритетных задач, стоящих перед сотрудниками полиции Емельноявског района в 2024. Среди них — подготовка к выборам президента РФ, контроль за ситуацией в миграционной сфере, в том числе трудовой. Также предстоит продолжить выявлять коррупцию, пресекать незаконную добычу полезных ископаемых и биологических ресурсов, загрязнения воздуха и почвы, ненадлежащего хранения отходов производства и потребления.
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В Красноярске зафиксировано более 1 000 случаев коррупции
Почти полторы сотни из них — в крупно и особо крупном размере. Всего же за год в городе зарегистрировано более 20 тыс различных преступлений.