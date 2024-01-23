Назначен новый начальник полиции Емельяновского района

Нового руководителя МО МВД России «Емельяновский» представил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по краю. Им назначен Игорь Бобурков.

Александр Речицкий определил круг приоритетных задач, стоящих перед сотрудниками полиции Емельноявског района в 2024. Среди них — подготовка к выборам президента РФ, контроль за ситуацией в миграционной сфере, в том числе трудовой. Также предстоит продолжить выявлять коррупцию, пресекать незаконную добычу полезных ископаемых и биологических ресурсов, загрязнения воздуха и почвы, ненадлежащего хранения отходов производства и потребления.

Справка Игорь Николаевич Бобурков имеет высшее юридическое образование. В 2012 окончил Современную гуманитарную академию по специальности юриспруденция. Начал службу в органах внутренних дел в 2002 году в должности государственного инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД ОВД по Бирилюсскому району. После работал участковым уполномоченным и оперативником уголовного розыска, был начальника отделения МВД России по Козульскому району. Награжден ведомственными медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе».

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