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Экс-глава ГУФСИН по Красноярскому краю возглавил региональный Фонд капремонта

Андрей Попето
Андрей Попето. Иллюстрация: 24.fsin.gov.ru

Прежний директор фонда находится в СИЗО. Его задержали при получении взятки.

#НОВОСТИ

Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края назначили нового руководителя. Им стал Андрей Попето. Сообщение об этом опубликовано на сайте организации.

Решение было принято Высшим коллегиальным органом фонда, в который входят:

  • и.о. министра строительства Красноярского края Михаил Рабушко;
  • начальник отдела капремонта краевого Минстроя Алена Перепелица;
  • руководитель краевого УКСа Михаил Заскалько;
  • замминистра финансов края Татьяна Мыкало.

К исполнению своих новых обязанностей Попето приступил 1 августа 2023. До этого он с марта 2022 руководил региональным управлением ГУФСИН по Красноярскому краю в чине генерал-лейтенанта внутренней службы.

Прежний глава краевого Фонда капремонта Михаил Попелышев в июне этого года был задержан сотрудниками ФСБ при получении пятимиллионной взятки. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

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Автор: Петр Савельев
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