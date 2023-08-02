Экс-глава ГУФСИН по Красноярскому краю возглавил региональный Фонд капремонта

Прежний директор фонда находится в СИЗО. Его задержали при получении взятки.

Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края назначили нового руководителя. Им стал Андрей Попето. Сообщение об этом опубликовано на сайте организации.

Решение было принято Высшим коллегиальным органом фонда, в который входят:

и.о. министра строительства Красноярского края Михаил Рабушко;

начальник отдела капремонта краевого Минстроя Алена Перепелица;

руководитель краевого УКСа Михаил Заскалько;

замминистра финансов края Татьяна Мыкало.

К исполнению своих новых обязанностей Попето приступил 1 августа 2023. До этого он с марта 2022 руководил региональным управлением ГУФСИН по Красноярскому краю в чине генерал-лейтенанта внутренней службы.

Прежний глава краевого Фонда капремонта Михаил Попелышев в июне этого года был задержан сотрудниками ФСБ при получении пятимиллионной взятки. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

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