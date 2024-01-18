Ирина Отводникова покинула пост первого замминистра тарифной политики Красноярского края

На сайте краевого правительства появилось распоряжение об освобождении Ирины Отводниковой от должности первого заместителя министра тарифной политики Красноярского края.

Она покинула пост 15 января. Распоряжение Сергея Верещагина, первого заместителя губернатора края – председатель правительства, было подписано 12 января и вступило в силу в тот же день.

В документе уточняется, что Ирина Отводникова увольняется по собственной инициативе.

Она работала на этом посту с 2021.

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