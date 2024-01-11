Замминистра назначен главным врачом Красноярской краевой больницы № 2

Справка

Михаил Владимирович Родиков родился 22 ноября 1968 года в поселке Дарасун Забайкальского края. Окончил Красноярский Государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» и Красноярский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция». Работал в медучреждениях края, занимался преподавательской деятельностью в Красноярском государственном медицинском университете. В 2012...2018 был проректором университета. В 2018...2023 был заместителем министра здравоохранения Красноярского края.