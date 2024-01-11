Замминистра назначен главным врачом Красноярской краевой больницы № 2
Михаил Родиков назначен главным врачом Красноярской краевой больницы № 2. Его уже представили коллективу, сообщили в пресс-службе минздрава.
Его последнее место работы — министерство здравоохранения края, там он занимал пост заммминистра. Накануне появилось распоряжение об освобождении его от этой должности. Он ушел из министерства по собственной инициативе.
Справка
Михаил Владимирович Родиков родился 22 ноября 1968 года в поселке Дарасун Забайкальского края. Окончил Красноярский Государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» и Красноярский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция». Работал в медучреждениях края, занимался преподавательской деятельностью в Красноярском государственном медицинском университете. В 2012...2018 был проректором университета. В 2018...2023 был заместителем министра здравоохранения Красноярского края.
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