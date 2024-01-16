Сын главного тренера ФК «Енисей» Тихонова перейдет в клуб на правах аренды

Денис Тихонов переходит в ФК «Енисей» до лета 2024.

Ранее, в сезоне 2016…2017, Андрей Тихонов забирал в команду своего старшего сына Михаила.

Денису Тихонову исполнился 21 год, он играет за клуб «Родина» (Москва) с сезона 2020…2021, где по данным интернет-портала Transfermarkt, зарабатывает €50 тыс. в месяц.

Напомним, 10 января 2024 тренер Андрей Тихонов подписал контракт с ФК «Енисей» на 2,5 года.

Андрей Тихонов тренировал ФК «Енисей» в сезоне 2016…2017, под его руководством красноярские футболисты обыграли ЦСКА и завоевали бронзу Первой Лиги.

В разные годы г-н Тихонов работал с командами «Спартак», «Крылья Советов» и «Краснодар», кроме того Андрей Тихонов имеет и спортивные достижения — он восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель кубка страны. Эти награды как футболист он завоевал в период 1992…2000, выступая за «Спартак», на счету Тихонова 29 матчей и один гол за сборную России.

Тихонов сменит на посту главного тренера ФК «Енисей» Эдуарда Штейнбрехера, которого уволили в начале декабря 2023 из-за неудовлетворительных итогов сезона команды.

Читайте также