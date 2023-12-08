ФК «Енисей» покидают сразу два топ-менеджера

Главный тренер ФК «Енисей» Эдуард Штейнбрехер и спортивный директор Анзор Саная уходят со своих постов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На эти должности они пришли в начале года. Эдуард Штейнбрехер возглавил команду перед началом сезона 2023-2024.

Анзор Саная, бывший футболист Енисея», вернулся в клуб в качестве спортивного директора в феврале 2023.

Безусловно, это тяжелое решение. Люди давно работают в клубе, еще и играли за команду. Однако итоги первой половины сезона были признаны неудовлетворительными и самое главное, что тенденции к улучшению нет», — прокомментировал Дмитрий Федосеев, директор ФК «Енисей».

Он поблагодарил Эдуарда Штейнбрехера и Анзор Санаю за работу.

Сейчас «Енисей» находится на 10 месте в турнирной таблице. Пока футболисты находятся на зимнем перерыве, игры стартуют в начале марта.

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