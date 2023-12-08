ФК «Енисей» покидают сразу два топ-менеджера
Главный тренер ФК «Енисей» Эдуард Штейнбрехер и спортивный директор Анзор Саная уходят со своих постов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Безусловно, это тяжелое решение. Люди давно работают в клубе, еще и играли за команду. Однако итоги первой половины сезона были признаны неудовлетворительными и самое главное, что тенденции к улучшению нет», — прокомментировал Дмитрий Федосеев, директор ФК «Енисей».
«Активный бизнес: корпоративный спорт» — новая номинация «Человека года». В качестве соучредителя ее поддержала уникальная площадка для развития корпспорта — гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина».
Сибирский бренд Feathers выпустил коллекцию в коллаборации с ФК «Енисей»
На первых 30 изделиях игроки «Енисея» оставят автографы. В соцсетях бренда уже объявили о запуске предзаказа лимитированных футболок: забрать их можно будет на матче 10 сентября.
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Главным тренером ФК «Енисей» стал Эдуард Штейнбрехер
Кадровые перестановки уместились в один день: об уходе с этой должности Алексея Ивахова стало известно 13 июля. Он занимал пост с января 2023, назначив себя на него самостоятельно.
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Главный тренер ФК «Енисей» Алексей Ивахов уходит в отставку
Информацию об отставке Алексея Ивахова, который был главным тренером «Енисея» с января 2023, опубликовали в официальном Telegram-канале футбольного клуба.