Главным тренером ФК «Енисей» стал Эдуард Штейнбрехер

Кадровые перестановки уместились в один день: об уходе с этой должности Алексея Ивахова стало известно 13 июля. Он занимал пост с января 2023, назначив себя на него самостоятельно.

В футбольном клубе «Енисей» сообщили о назначении нового главного тренера: теперь руководить подготовкой команды будет Эдуард Штейнбрехер. Информацию о его назначении опубликовали в соцсетях ФК.

В тренерском штабе «Енисея» Эдуард Штейнбрехер появился год назад: он присоединился к команде в июне 2022. Сейчас он получает высший из доступных тренерских сертификатов — лицензию UEFA Pro.

О том, что Алексей Ивахов покидает ФК «Енисей», стало известно 13 июля. Г-н Ивахов отметил, что «сделал для клуба все, что мог». Подробности «ДК» рассказывал здесь.

справка «ДК» В пресс-службе ФК сообщили, что ранее Эдуард Штейнбрехер играл за красноярский «Металлург», после чего продолжил карьеру футболиста в Германии. После этого он был тренером-преподавателем в калининградской «Балтике», а в 2016 возглавил основную команду.

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