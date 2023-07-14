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Главным тренером ФК «Енисей» стал Эдуард Штейнбрехер

Главным тренером ФК «Енисей» стал Эдуард Штейнбрехер
Иллюстрация: vk.com / ФК «Енисей»

Кадровые перестановки уместились в один день: об уходе с этой должности Алексея Ивахова стало известно 13 июля. Он занимал пост с января 2023, назначив себя на него самостоятельно.

#НОВОСТИ

В футбольном клубе «Енисей» сообщили о назначении нового главного тренера: теперь руководить подготовкой команды будет Эдуард Штейнбрехер. Информацию о его назначении опубликовали в соцсетях ФК.

В тренерском штабе «Енисея» Эдуард Штейнбрехер появился год назад: он присоединился к команде в июне 2022. Сейчас он получает высший из доступных тренерских сертификатов — лицензию UEFA Pro.

О том, что Алексей Ивахов покидает ФК «Енисей», стало известно 13 июля. Г-н Ивахов отметил, что «сделал для клуба все, что мог». Подробности «ДК» рассказывал здесь.

справка «ДК»

 
В пресс-службе ФК сообщили, что ранее Эдуард Штейнбрехер играл за красноярский «Металлург», после чего продолжил карьеру футболиста в Германии. После этого он был тренером-преподавателем в калининградской «Балтике», а в 2016 возглавил основную команду.
 

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Автор: Петр Савельев
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