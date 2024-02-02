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В Красноярске исследуют грунт на месте станций метро «Копылова» и «Высотная»

В Красноярске исследуют грунт на месте станций метро «Копылова» и «Высотная»
Иллюстрация: Красноярское метро

Специалисты завершают инженерно-геологические изыскания в Октябрьском районе на месте будущих станций метро.

#НОВОСТИ
Для анализа грунта на местах станций «Копылова» и «Высотная» уже пробурили 60 из 77 дополнительных скважин. Взятые пробы грунта направили в лабораторию.
Там смотрят физико-механические свойства грунтов, чтобы прийти к выводу, какие технологии нужно применять при строительстве», — рассказал Константин Арапов, геолог «Западно-Уральской буровой компании».
Ранее стало известно, что старые тоннели используют для строительства новой ветки метротрамма, в том числе  построенные в 90-е тоннель от ул. Высотной до ул. Копылова и котлован на станции «Высотная». Это должно позволит сэкономить средства на поддержание в безопасном состоянии старых тоннелей. 
 
Сейчас идет строительство первой линии метрополитена. Для его возведения задействуют и старые тоннели. В новой ветке предусмотрели 5 подземных остановочных пунктов и 1 наземный (на ул. Молокова). Длина ветки увеличена с 10,8 до 11 км. Конечная станция первой ветки расположится на ул. Молокова в районе остановки «Оптима». А за станцией «Высотная» предусмотрено путевое развитие и соединительная ветка в электродепо.
 
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Автор: Петр Савельев
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