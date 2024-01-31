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Красноярским метростроителям разрешили начать работы на площади Революции

Красноярским метростроителям разрешили начать работы на площади Революции
Иллюстрация: t.me/metrovkrsk

Обустройство монтажного котлована здесь начнется в ближайшее время.

#НОВОСТИ

Проект строительства монтажного котлована на площади Революции для нужд метро в Красноярске прошел Главгосэкспертизу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Михаил Котюков.

Прошли по всем оперативным вопросам строительства метротрамвая. Рассказал вице-премьеру [Марату Хуснуллину], что разрешение на строительство монтажного котлована на площади Революции получено. Приступаем к работе на этом объекте», — написал губернатор.

Строительство метро в Красноярске началось летом 2023. Сейчас возводится его первая очередь. Длина этой линии составит 10,8 км. Пройдет она от улицы Высотной до улицы Шахтеров. Сдать ветку планируют к 2026, а к 2028 ожидается завершение строительства второй очереди — от Шахтеров до Ястынской.

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На рабочей встрече глава региона Михаил Котюков и вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили строительство метротрама, а также подвели итоги ввода жилья и ремонту дорожных сетей.

Для строительства метро в Красноярске не будут изымать некоторые участки и объекты

В Красноярске изымут меньше участков под строительство метро, чем планировали изначально. Об этом сообщили в паблике «Красноярское метро».

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Автор: Петр Савельев
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