Красноярским метростроителям разрешили начать работы на площади Революции

Обустройство монтажного котлована здесь начнется в ближайшее время.

Проект строительства монтажного котлована на площади Революции для нужд метро в Красноярске прошел Главгосэкспертизу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Михаил Котюков.

Прошли по всем оперативным вопросам строительства метротрамвая. Рассказал вице-премьеру [Марату Хуснуллину], что разрешение на строительство монтажного котлована на площади Революции получено. Приступаем к работе на этом объекте», — написал губернатор.

Строительство метро в Красноярске началось летом 2023. Сейчас возводится его первая очередь. Длина этой линии составит 10,8 км. Пройдет она от улицы Высотной до улицы Шахтеров. Сдать ветку планируют к 2026, а к 2028 ожидается завершение строительства второй очереди — от Шахтеров до Ястынской.

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