Назначена дата рассмотрения иска о банкротстве экс-проектировщика метро в Красноярске

Арбитражный суд Красноярского края начнет 19 февраля рассмотрение иска банка «Открытие» о признании банкротом Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (АО «Красноярск ТИСИЗ»).

На заседании рассмотрят обоснованность заявления о признании должника банкротом. Кредитное учреждение просит взыскать по договору о предоставлении гарантий 9,934 млн рублей. Из них 7,821 млн рублей — это задолженность по сумме, выплаченной по банковской гарантии, а 2,112 млн рублей — пени за просрочку.

«Красноярск ТИСИЗ» занимался корректировкой проекта строительства метро в Красноярске. В 2023 году председателя совета директоров компании Олега Митволя приговорен к 4,5 годам лишения свободы по делу хищениях при проектировании метро. А бывший гендиректор «Красноярск ТИСИЗ» Владимир Жарков был признан виновным в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору при составлении проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена. Его приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Вместе с Олегом Митволем они должны возместить весь ущерб.

Напомним, сейчас идет строительство первой линии метрополитена. Для его возведения задействуют и старые тоннели. В новой ветке предусмотрели 5 подземных остановочных пунктов и 1 наземный (на у. Молокова). Длина ветки увеличена с 10,8 до 11 км. Конечная станция первой ветки расположится на ул. Молокова в районе остановки «Оптима». А за станцией «Высотная» предусмотрено путевое развитие и соединительная ветка в электродепо.

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