Назначена дата рассмотрения иска о банкротстве экс-проектировщика метро в Красноярске
Арбитражный суд Красноярского края начнет 19 февраля рассмотрение иска банка «Открытие» о признании банкротом Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (АО «Красноярск ТИСИЗ»).
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Михаил Котюков прокомментировал возможные обрушения старых тоннелей метро
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал письмо экс-проектировщика метро Олега Митволя.
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Митволь предупредил губернатора Красноярского края о «техногенной катастрофе»
Экс-проектировщик красноярского метро Олег Митволь написал губернатору региона Михаилу Котюкову письмо, где предупредил об обрушении старых тоннелей и последствиях для центра Красноярска.
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Объемы строительства в Красноярском крае за год выросли на 10%
В целом в регионе было построено более полутора миллионов квадратных метров жилья. Большая часть — это многоквартирные дома.
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Тоннели из 90-х задействуют при строительстве новой ветки метро в Красноярске
Михаил Котюков, губернатор, пояснил, что на содержание тоннелей ежегодно выделяются средства из бюджета, но при этом использовать старые выработки в новом проекте ранее не планировали.