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«Все дамы в гости к нам»: в Красноярске пройдет форум деловых женщин

«Все дамы в гости к нам»: в Красноярске пройдет форум деловых женщин
Автор фото: benzoix. Иллюстрация: freepik.com

По планам организаторов, собрать на мероприятии бизнесвумен стран БРИКС и не только.

#НОВОСТИ

В Красноярске состоятся Международный межрегиональный форум деловых женщин стран БРИКС, БРИКС+ и Средней Азии, рассказали в Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате, которая выступит его организатором.

В событии примут участие порядка 250 руководителей бизнеса из Красноярского края, других регионов России, Казахстана, Бразилии, Китая, Индонезии и прочих стран. Участники представят инновационные проекты международного уровня, обсудят вопросы, связанные с формированием личного бренда и развитием семейного предпринимательства», — говорят в ЦСТПП.

Помимо этого в рамках форума состоится вручение первой международной бизнес-премии «Леди в Бизнесе». Определять лучших будут в 20 номинациях. Плюс гран-при.

Форум назначен на 5 марта 2024. А церемония награждения — на 6 марта.

Заявки на участие можно подать до 1 марта. Подробнее: на сайте ЦСТПП.

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Автор: Петр Савельев
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