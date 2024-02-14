В Красноярске будут заранее готовиться к «черному небу»

Предприятия-загрязнителей будут информировать о приближении неблагоприятных метеоусловий, чтобы они (предприятия) могли снизить выбросы. При желании.

В Красноярске вводится новый порядок реагирования на неблагоприятные метеоусловия. Об этом рассказали в телеграм-канале Министерства экологии Красноярского края.

Суть подхода такова: при приближении НМУ сибирские метеорологи буду информировать об этом Минэко, а то передавать эти данные предприятиям, которые стоят на особом экологическом контроле, чтобы те могли принять меря по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Правда, судя по сообщению министерства, делать это компании могут сугубо «в добровольном порядке».

Так называемый режим «черного неба» — когда метеоусловия способствуют накоплению выбросов в городе — давно знаком красноярцам. Только за 2023 его объявляли 27 раз. Обратила внимание на экологические проблемы города и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Во время своего недавнего визита она отметила:

Очень важно повысить требовательность и к собственникам промышленных предприятий — ТЭЦ и других, чтобы они понимали свою ответственность за чистый воздух в Красноярске, за социальную сферу и многое другое».

Важным шагом на этом пути Матвиенко считает газификацию Красноярска, которую, по ее словам, Совет Федерации взял под контроль.

Уверена, что поручение президента по газификации к 2028 будет выполнено, и мы будем держать этот вопрос на контроле. Газификация — это улучшение экологии, это возможность модернизации промышленных производств, внедрение строгих экологических стандартов и это иные условия жизни и для людей», — сказала она по итогу встречи с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

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