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Предприятие в Красноярском крае оштрафовали на 58 млн рублей за загрязнение почвы

Предприятие в Красноярском крае оштрафовали на 58 млн рублей за загрязнение почвы
Иллюстрация: aleksandarlittlewolf / ru.freepik.com

В Богучанском районе оштрафовали лесоперерабатывающую компанию «Азиатрейдер». Проверку провели инспекторы экологического надзора Минэкологии края.

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Поводом для нее стало возгорание отходов лесопиления. Специалисты зафиксировали сильное задымление, площадь пожара составила около 2,5 тыс. кв. метров. А во время проверки также выяснилось, что на территории предприятия нет специальных площадки для накопления отходов, весь мусор хранился на почве. Помимо того, на соседнем участке незаконно складировали горбыль и опилки. Специалисты отобрали пробы почвы. 
 
Результат показал, что на земельном участке есть превышения по фенолам, нитритам и нефтепродуктам. Ущерб, причинённый окружающей среде, оценили в более, чем 58 млн рублей. Суд постановил взыскать с компании эту сумму и 200 тыс. рублей за судебные издержки.
Жалобы на работу лесоперерабатывающего предприятия нам поступали неоднократно. Решение о привлечении его к ответственности принималось не быстро. Первые проверки в отношении юридического лица прошли в 2020. Предприятию неоднократно предлагали устранить нарушения и возместить нанесенный ущерб в добровольном порядке», — рассказала Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии края.
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Автор: Петр Савельев
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