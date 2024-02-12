Предприятие в Красноярском крае оштрафовали на 58 млн рублей за загрязнение почвы

В Богучанском районе оштрафовали лесоперерабатывающую компанию «Азиатрейдер». Проверку провели инспекторы экологического надзора Минэкологии края.

Поводом для нее стало возгорание отходов лесопиления. Специалисты зафиксировали сильное задымление, площадь пожара составила около 2,5 тыс. кв. метров. А во время проверки также выяснилось, что на территории предприятия нет специальных площадки для накопления отходов, весь мусор хранился на почве. Помимо того, на соседнем участке незаконно складировали горбыль и опилки. Специалисты отобрали пробы почвы.

Результат показал, что на земельном участке есть превышения по фенолам, нитритам и нефтепродуктам. Ущерб, причинённый окружающей среде, оценили в более, чем 58 млн рублей. Суд постановил взыскать с компании эту сумму и 200 тыс. рублей за судебные издержки.

Жалобы на работу лесоперерабатывающего предприятия нам поступали неоднократно. Решение о привлечении его к ответственности принималось не быстро. Первые проверки в отношении юридического лица прошли в 2020. Предприятию неоднократно предлагали устранить нарушения и возместить нанесенный ущерб в добровольном порядке», — рассказала Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии края.

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