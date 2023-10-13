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В Красноярском крае старателей-экорецидивистов оштрафовали на 4,5 млн рублей

В Красноярском крае старателей-экорецидивистов оштрафовали на 4,5 млн рублей
Иллюстрация: t.me/krpronws

Артель не впервые попадает в поле зрения природоохранных ведомств. В этот раз за вред рекам Тукша и Кан.

#НОВОСТИ

Золотодобывающая компания «Сисим», которая моет драгоценный металл в Саянском районе Красноярского края, в очередной раз попалась на небрежном исполнении экологического законодательства, сообщили в региональном Министерстве экологии и рационального природопользования, инспекторы которого, совместно с природоохранной прокуратурой, а также специалистами Среднесибирского УГМС и Главрыбвода, выявили нарушения.

Их суть сводится к тому, что артель сбрасывала в реки Тукша и Кан сточные воды без очистки.

В отобранных пробах воды в реке Тукша были зафиксированы превышения концентраций взвешенных веществ в 39 раз. Мы рассчитали ущерб, нанесенный экосистеме водного объекта — он составил около 4,5 млн рублей», — рассказали в Минэкологии края.

Добровольно возместить этот ущерб «Сисим» отказался. Тогда в дело вступил суд, который постановил удовлетворить требования в полном объеме. Решение, правда, в силу пока не вступило.

В сентябре прошлого года старателей из «Сисима» уже ловили на пренебрежении экологическими требованиями — тогда им вменили загрязнение реки в Саянском районе, по имени которой и названа компания. Дошло до того, что ей вообще хотели запретить работать (чем закончилась эта эпопея, не сообщается).

К тому же, именно «Сисим» разрабатывала прииск в Курагинском райне, где в 2019 прорвало дамбу, из-за чего погибли люди и были загрязнены реки Сейба и Сисим (общий размер ущерба тогда был оценен в 180 млн рублей). Собственно, после этого происшествия в Красноярском крае и был усилен контроль за старателями.

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Автор: Петр Савельев
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