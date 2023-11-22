Красноярскую компанию «КрасКом» оштрафовали на 5 млн рублей

Заявление Красноярского УФАС о привлечении ООО «КрасКом» к административной ответственности удовлетворил Арбитражный суд Красноярского края

На ООО «КрасКом» наложен штраф в размере немногим более 5 млн рублей по факту неправомерного начисления ООО «Медея» платы за сброс загрязняющих веществ. Об этом сообщается на официальном сайте Красноярского УФАС.

Так, ООО «КрасКом» начислило ООО «Медея» плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (плата за НССВ). Однако в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства установлено, что объекты ООО «Медея» являются нежилыми помещениями в многоквартирных домах, общество не осуществляет «вредные» виды деятельности.

ООО «КрасКом» в связи с возбуждением дела о нарушении антимонопольного законодательства отозвало выставленные счета. Однако решение по делу явилось поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, направленного на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края.

Арбитражный суд края решил привлечь ООО «КрасКом» к административной ответственности и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме более 5 млн рублей.

Читайте также:

Красноярские школьники недоели на 300 млн рублей

По данным Контрольно-счетной палаты, красноярские школьники не съедают в столовых 40% блюд. Депутаты Горсовета разбирались, почему у детей в школах пропадает аппетит.

Антимонопольщики назвали причины повышения цен на бензин в Красноярске

Ведомство проверило работу заправок КНП и «Газпромнефти», на которых летом резко выросли цены.

«Красноярскнефтепродукт» пояснил, чем опасен дефицит топлива

Как сообщили в КНП, со второй декады августа 2023 на мелкооптовом рынке Красноярского края начал ощущаться дефицит нефтепродуктов и в первую очередь дизеля.