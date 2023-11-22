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Красноярскую компанию «КрасКом» оштрафовали на 5 млн рублей

Красноярскую компанию «КрасКом» оштрафовали на 5 млн рублей
Иллюстрация: t.me/fasrussia

Заявление Красноярского УФАС о привлечении ООО «КрасКом» к административной ответственности удовлетворил Арбитражный суд Красноярского края

#НОВОСТИ

На ООО «КрасКом» наложен штраф в размере немногим более 5 млн рублей по факту неправомерного начисления ООО «Медея» платы за сброс загрязняющих веществ. Об этом сообщается на официальном сайте Красноярского УФАС.

Так, ООО «КрасКом» начислило ООО «Медея» плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (плата за НССВ). Однако в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства установлено, что объекты ООО «Медея» являются нежилыми помещениями в многоквартирных домах, общество не осуществляет «вредные» виды деятельности.

ООО «КрасКом» в связи с возбуждением дела о нарушении антимонопольного законодательства отозвало выставленные счета. Однако решение по делу явилось поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, направленного на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края.

Арбитражный суд края решил привлечь ООО «КрасКом» к административной ответственности и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме более 5 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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