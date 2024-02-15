«От центра на север»: как прошел визит Валентины Матвиенко в Красноярский край
Спикер Совета Федерации РФ пробыла в Красноярском крае два полных дня. За это время она успела оценить наработки местных ученых, краевую больницу и многое другое, включая развитие северных территорий.
Фокус на развитии
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Красноярск вечером 12 февраля. В рамках этого визита она планировала посетить учреждения социальной инфраструктуры, ознакомиться с работой ведущих предприятий края, а также обсудить социально-экономическое развитие региона с его главой Михаилом Котюковым.
Первым в перечне мест, которые посетила спикера СФ, стал Сибирский федеральный университет. Здесь Матвиенко познакомилась с работой Института нефти и газа, Института гастрономии и Инженерно-строительного института.
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Продумывайте все шаги наперед. Чтобы в следующий раз, когда я приеду, вы могли рассказать, что вот это уже внедрено, это производится на таком-то заводе, еще получили такие-то заказы. Это вполне реально сделать с учетом нашего огромного интеллектуального потенциала», — напутствовала она студентов.
Следующим пунктом красноярской части визита Матвиенко стала Красноярская клиническая больница. Спикер СФ осмотрела хирургический корпус, мобильную поликлинику, стационар скорой медицинской помощи и другие отделения.
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Финалом первого дня стало совещание с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, посвященное социально-экономическому развитию региона. В ряду прочего на нем поднимались вопросы газификации края и Красноярска, подготовки к 400-летию города, а также вопросы медицины, образования и многое другое
Мы говорили о развитии опорных населенных пунктов Красноярского края. Это не только наша столица. Это Канск, Ачинск, Минусинск, Норильск, впереди вопрос развития Игарки, Дудинки, Диксона — это все те города, которые сегодня создают основу не только Красноярского края, но также и Российской Арктики», — сказал Михаил Котюков.
Северный путь
На второй день визита спикера Совета Федерации был запланирован визит в Норильск, куда Валентина Матвиенко также отправилась в сопровождении Михаила Котюкова. Целью поездки было оценить первые результаты реновации северного форпоста края и запуска «Серной программы».
Фото: Александр Черных; krskstate.ru
Напомним, что реновация Норильска является частью комплексного плана его развития, соглашение о реализации которого было подписано в 2021 Минвостокразвития, властями Красноярского края и Норильска, а также «Норникелем». Рассчитана программа до 2035. В ее рамках планируется построить новое жилье и ряд социально-культурных объектов. На эти цели будет выделено 120 млрд рублей, 81,3 млрд из которых — вложат металлурги.
Первые объекты, построенные в рамках реновации, были сданы еще в конце прошлого года. Один из них — жилой дом. Вчера его жильцы получили ключи от своих квартир. Валентина Матвиенко, присутствовавшая на церемонии, отметила, что они (квартиры) удобны и комфортны.
„Норникель“ очень много делает для социальной поддержки семей с детьми — это и отдых, и развитие спорта, и создание нормальных жилищных условий. Новые дома здесь сделаны уютно, квартиры меблированы. Для иногородних специалистов здесь очень удобно жить. Когда тебя зовут на работу, важно, что нет проблем с жилищным вопросом», — сказала она.
Поддержал эти выводы и губернатор края. Он отметил, что комплексный план развития Норильска — это проект, который должен показать новое качество жизни на Севере.
Сегодня в Норильске компания „Норникель“ задает стандарты социально ответственного поведения бизнеса. Впереди масштабные задачи. На 2024 бюджет краевых и федеральных средств на реализацию плана увеличен более чем в два раза, и эти средства нам нужно рационально и эффективно использовать», — сказал он.
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Что же касается «Серной программы», первый этап которой в Норильске был запущен на Надеждинском металлургическом заводе в октябре 2023, то она продолжает набирать обороты — уже в этом году в рамках НМЗ планируется ее выход на проектную мощность, что приведет к сокращению выбросов диоксида серы в Норильском промрайоне на 45%. Объем инвестиций в этот проект первысил 180 млрд рублей.
Благодаря усилиям федеральных, региональных и местных властей в партнерстве с компанией „Норникель“ сделаны первые ощутимые шаги в преображении города, повышении качества жизни норильчан. Это проявляется и в новом строительстве, и в создании современной инфраструктуры, в том числе транспортной и социальной, формировании общественных пространств. Город становится современным, более удобным и комфортным для его жителей. „Норникель“ проявил себя в качестве социально ответственной компании», — отметила Валентина Матвиенко.
Для справки:
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