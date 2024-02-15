«От центра на север»: как прошел визит Валентины Матвиенко в Красноярский край

Спикер Совета Федерации РФ пробыла в Красноярском крае два полных дня. За это время она успела оценить наработки местных ученых, краевую больницу и многое другое, включая развитие северных территорий.

Фокус на развитии

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Красноярск вечером 12 февраля. В рамках этого визита она планировала посетить учреждения социальной инфраструктуры, ознакомиться с работой ведущих предприятий края, а также обсудить социально-экономическое развитие региона с его главой Михаилом Котюковым.

Первым в перечне мест, которые посетила спикера СФ, стал Сибирский федеральный университет. Здесь Матвиенко познакомилась с работой Института нефти и газа, Института гастрономии и Инженерно-строительного института.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Продумывайте все шаги наперед. Чтобы в следующий раз, когда я приеду, вы могли рассказать, что вот это уже внедрено, это производится на таком-то заводе, еще получили такие-то заказы. Это вполне реально сделать с учетом нашего огромного интеллектуального потенциала», — напутствовала она студентов.

Следующим пунктом красноярской части визита Матвиенко стала Красноярская клиническая больница. Спикер СФ осмотрела хирургический корпус, мобильную поликлинику, стационар скорой медицинской помощи и другие отделения.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Финалом первого дня стало совещание с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, посвященное социально-экономическому развитию региона. В ряду прочего на нем поднимались вопросы газификации края и Красноярска, подготовки к 400-летию города, а также вопросы медицины, образования и многое другое

Мы говорили о развитии опорных населенных пунктов Красноярского края. Это не только наша столица. Это Канск, Ачинск, Минусинск, Норильск, впереди вопрос развития Игарки, Дудинки, Диксона — это все те города, которые сегодня создают основу не только Красноярского края, но также и Российской Арктики», — сказал Михаил Котюков.

Северный путь

На второй день визита спикера Совета Федерации был запланирован визит в Норильск, куда Валентина Матвиенко также отправилась в сопровождении Михаила Котюкова. Целью поездки было оценить первые результаты реновации северного форпоста края и запуска «Серной программы».

Фото: Александр Черных; krskstate.ru

Напомним, что реновация Норильска является частью комплексного плана его развития, соглашение о реализации которого было подписано в 2021 Минвостокразвития, властями Красноярского края и Норильска, а также «Норникелем». Рассчитана программа до 2035. В ее рамках планируется построить новое жилье и ряд социально-культурных объектов. На эти цели будет выделено 120 млрд рублей, 81,3 млрд из которых — вложат металлурги.

Первые объекты, построенные в рамках реновации, были сданы еще в конце прошлого года. Один из них — жилой дом. Вчера его жильцы получили ключи от своих квартир. Валентина Матвиенко, присутствовавшая на церемонии, отметила, что они (квартиры) удобны и комфортны.

„Норникель“ очень много делает для социальной поддержки семей с детьми — это и отдых, и развитие спорта, и создание нормальных жилищных условий. Новые дома здесь сделаны уютно, квартиры меблированы. Для иногородних специалистов здесь очень удобно жить. Когда тебя зовут на работу, важно, что нет проблем с жилищным вопросом», — сказала она.

Поддержал эти выводы и губернатор края. Он отметил, что комплексный план развития Норильска — это проект, который должен показать новое качество жизни на Севере.

Сегодня в Норильске компания „Норникель“ задает стандарты социально ответственного поведения бизнеса. Впереди масштабные задачи. На 2024 бюджет краевых и федеральных средств на реализацию плана увеличен более чем в два раза, и эти средства нам нужно рационально и эффективно использовать», — сказал он.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Что же касается «Серной программы», первый этап которой в Норильске был запущен на Надеждинском металлургическом заводе в октябре 2023, то она продолжает набирать обороты — уже в этом году в рамках НМЗ планируется ее выход на проектную мощность, что приведет к сокращению выбросов диоксида серы в Норильском промрайоне на 45%. Объем инвестиций в этот проект первысил 180 млрд рублей.

Благодаря усилиям федеральных, региональных и местных властей в партнерстве с компанией „Норникель“ сделаны первые ощутимые шаги в преображении города, повышении качества жизни норильчан. Это проявляется и в новом строительстве, и в создании современной инфраструктуры, в том числе транспортной и социальной, формировании общественных пространств. Город становится современным, более удобным и комфортным для его жителей. „Норникель“ проявил себя в качестве социально ответственной компании», — отметила Валентина Матвиенко.

Для справки: Реновация Норильска охватит 83 объекта. В основном речь идет о строительстве жилых домов — один уже сдан (см. выше), еще два планируются в этом году. Также в рамках программы запустят многопрофильный инновационный образовательный комплекс для детей им. В.И. Долгих, который будет состоять из трех центров: образовательного, социокультурного и центра образовательных практик. В нем будет 44 учебных класса, 28 помещений для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории с современным оборудованием, а спортивный блок будет состоять из многофункционального, хореографического и тренажерного залов, тира и 25-метрового бассейна. Рассчитан комплекс на 1 100 учащихся. Планируемая дата открытия — 1 сентября 2027 года. На сегодня уже построен и работает спорт-холл «Айка», который является домашней ареной профессионального клуба по мини-футболу «Норильский никель», а также школой для подготовки его резерва. Кроме того, здесь проводятся корпоративные и общегородские спортивные мероприятия, а также концерты и торжества. Также в декабре 2023 открыта ледовая арена «Айсберг» в Талнахе. Она включает стандартное хоккейное поле, раздевалки с санузлами и душевыми, прокат коньков и кафе. Единовременно на арене могут заниматься до 100 посетителей или до 50 спортсменов. Объем инвестиций в этот проект составил 373 млн рублей. Помимо программы реновации, «Норникель» выделил средства для на строительство и обновление еще нескольких объектов городской инфраструктуры, среди которых реконструкция здания Заполярного государственного университета, возведение ледового дворца, строительство бассейна, организация музея современного искусства «АММА» и открытие зимнего сада.

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