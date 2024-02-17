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Дайджест «ДК»: визиты чиновников, отставки и дефицит туров в Таиланд

Дайджест «ДК»: визиты чиновников, отставки и дефицит туров в Таиланд
Иллюстрация: ДК

Пятничный дайджест «ДК» подводит итоги рабочей недели. Не пропустите самое важное в информационном поле региона.

#НОВОСТИ

Федеральные гости

В новостной повестке рабочей недели лидировали новости о визите в Красноярский край Валентины Матвиенко. Председатель Совфеда вместе с делегацией работала плотно: от Красноярска до Норильска.

Эстафету федеральных визитов приняла Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ, курирующая, в том числе экологию. Красноярский край, как мы понимаем, можно назвать подведомственной территорией г-жи Абрамченко, так как у нас курировать можно сразу несколько городов региона. Чиновница начала с Минусинска и завершила визит на КРАЗе.

Кадровая политика губернатора. Продолжение следует

На этой неделе развернулась привычная уже череда отставок и назначений в «сером доме». Уволился последний министр с приставкой и.о Михаил Рабушко. Бориса Немика, покинувшего пост министра здравоохранения, временно заместил Александр Украинцев.

Губернатор в свою очередь утвердил долгожданный перечень обязанностей и полномочий, закрепленных за его замами и замами замов. Разобраться в этом сложно, но можно — «ДК» здесь помогли политологи.   

Смотрите, кто заговорил

Неожиданно в информационную повестку ворвался Артем Усс, о котором все как будто уже позабыли (информационные скандалы сегодня долго не живут). Ворвался и заговорил голосом своего адвоката — это прямо тренд какой-то, недавно голосом своего адвоката с нами разговаривал Роман Гольдман. Итак, Артем Усс поведал, что «побег случился совершенно для него неожиданно, потому что он бизнесмен, а не герой бондианы».

На продажу

На этой неделе на продажу выставили немало интересного. Например, участок земли на берегу Красноярского моря. Продается также алмазный рудник на Таймыре, который долгие годы был засекреченным.

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Автор: Петр Савельев
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