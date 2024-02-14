Правительству Красноярского края распределили обязанности и полномочия

Каждый замгубернатора и зампредправительства края отвечает за свой сегмент задач. Их перечень и распределение утвердил глава региона.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков утвердил распределение обязанностей своих заместителей и замов председателя правительства. Соответствующий документ опубликован на портале региона.

Так, Сергей Верещагин, как первый заместитель губернатора и председатель правительства края, теперь будет координировать усилия власти, касающиеся социально-экономического развития региона и его муниципальных образований, инвестполитику, взаимодействие с институтами развития, внешнеэкономические контакты, вопросы инноваций и стимулирования МСБ, а также многие другие сферы. Также ему напрямую вменено курировать подготовку и проведение празднования 400-летия основания Красноярска, реализацию комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» в крае и проекта «Восток Ойл».

Другой первый замгубернатор Сергей Пономаренко будет отвечать за политическую стабильность в крае и общественно-политическую жизнь. Также в его ведении будут вопросы государственного строительства, формирования структуры исполнительных органов в крае, кадровая политика (включая вопросы оплаты труда), подготовка резерва управленческих кадров. Помимо этого он займется политиков в области развития туризма, поддержкой развития институтов гражданского общества, НКО и креативных индустрий, а также политикой в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Относительно недавно влившийся в состав правительства Красноярского края в должности замгубернатора Валерий Семенов будет курировать взаимодействие с федеральным центром, а также вопросы северных территорий и проживающих там коренных народов. Плюс в его ведении будет находится проект газификации Красноярского края.

Ответственным за правопорядок и противодействие терроризму и экстремизму теперь будет Павел Солодков. Также он будет отвечать за все, что связано с военной службой в крае (мобилизацию, призыв и т.п.) и гостайной.

Владимир Бахарь, как и положено министру финансов (и параллельно с этим зампреду правительства), будет курировать вопросы бюджета, кредитной и налоговой политике в крае.

Тема формирования цифровой экономики в крае, строительства жилья и городской среды, развития дорожного хозяйства (в частности, электрического транспорта в городах и метротрама в Красноярске), здравоохранения досталась Сергею Кузьмину.

Защитой прав несовершеннолетних, нацпроектами в части здравоохранения, демографии, культуры и образования в крае займется займется недавно назначенный Алексей Медведев. В его зоне ответственности будет и проект по строительству детской многопрофильной больницы в Красноярске.

Покинувший пост главы краевого Минсельхоза, но сохранивший кресло зампреда, Леонид Шорохов, помимо вопросов комплексного развития сельских территорий, создания условий для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции на территории Красноярского края и ветнадзора, получил в свое ведение надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники края, а также агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Плюс он будет частично координировать усилия власти при реализации нацпроектов «Экология», «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также Михаил Котюков определил порядок «наследования» его обязанностей, в случае, когда он не сможет их исполнять.