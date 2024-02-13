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Последний министр: уволен руководитель минстроя Красноярского края

Последний министр: уволен руководитель минстроя Красноярского края
Автор фото: Сергей Черных. Иллюстрация: krskstate

Кадровые перестановки в правительстве губернатора Михаила Котюкова продолжаются. Покидает свой пост Михаил Рабушко, министр строительства.

#НОВОСТИ

Это последний министр кабинета с приставкой и.о. Об увольнении сообщают красноярские медиа со ссылкой на телеграм-канал Елены Пензиной, депутата Заксообрания. Та в свою очередь рассказывает о случившемся, ссылаясь на заявление Михаила Рабушко на на заседании комитета ЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС.

Депутат сообщает, что г-н Рабушко продолжит карьеру на поприще метротрама.

Михаил Станиславович Рабушко покидает минстрой края. Об этом он сообщил на комитете и теперь будет строить мечту красноярцев — метро», — пишет Пензина.

Пока официальных сообщений от пресс-службы правительства нет. Как отсутствуют и заявления о новой кандидатуре на пост министра строительства Красноярского края.

Справка ДК

 
Михаил Рабушко был назначен министром строительства в 2021. С апреля 2023 являлся исполняющим обязанности министра. Ранее возглавлял «Управление капитального строительства».
 

Напомним, в начале февраля стало известно, что пост министра здравоохранения покинет Борис Немик. Пока кандидатура нового руководителя минздрава неизвестна. Среди возможных преемников Немика называют Егора Корчагина и Наталью Говорушкину.

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Автор: Петр Савельев
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