Последний министр: уволен руководитель минстроя Красноярского края
Кадровые перестановки в правительстве губернатора Михаила Котюкова продолжаются. Покидает свой пост Михаил Рабушко, министр строительства.
Это последний министр кабинета с приставкой и.о. Об увольнении сообщают красноярские медиа со ссылкой на телеграм-канал Елены Пензиной, депутата Заксообрания. Та в свою очередь рассказывает о случившемся, ссылаясь на заявление Михаила Рабушко на на заседании комитета ЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС.
Депутат сообщает, что г-н Рабушко продолжит карьеру на поприще метротрама.
Михаил Станиславович Рабушко покидает минстрой края. Об этом он сообщил на комитете и теперь будет строить мечту красноярцев — метро», — пишет Пензина.
Пока официальных сообщений от пресс-службы правительства нет. Как отсутствуют и заявления о новой кандидатуре на пост министра строительства Красноярского края.
Справка ДК
Напомним, в начале февраля стало известно, что пост министра здравоохранения покинет Борис Немик. Пока кандидатура нового руководителя минздрава неизвестна. Среди возможных преемников Немика называют Егора Корчагина и Наталью Говорушкину.
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