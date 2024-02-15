Артем Усс рассказал подробности побега из-под ареста в Италии

Сын Александра Усса, бывшего губернатора, а сейчас сенатора от Красноярского края, Артем Усс через своего адвоката рассказал подробности своего побега из-под домашнего ареста в Италии в марте 2023.

Как сообщил адвокат изданию РБК , побег случился «абсолютно внезапно для него». Артем Усс уточнил, что он бизнесмен, а не герой «бондианы». По его словам, он готовился к длительному судебному процессу, до возможной экстрадиции в США были еще долгие месяцы. В день побега он общался с адвокатом, на следующий день планировалась встреча с российским консулом.

Он также описал свои ощущения перед побегом.

Вы сами представьте себе: во время новой «холодной войны» решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями. Утром слышать учебные взлеты истребителей, подвергаться проверкам карабинеров иногда до восьми раз днем и ночью, которые, аналогично США, вправе открывать огонь на поражение. Это любого адекватного человека демотивирует», — подчеркнул Артем Усс.

Он еще раз напомнил, что его дело имело политический окрас и опроверг информацию, что «услуги по побегу» оплатила его семья.

Артема Усса подозревают в организации транснационального мошенничества, контрабанде и отмывании денег. Ранее госдепартамент США назначил награду в $7 млн за информацию об Артеме Уссе, которая «приведет к его аресту и/или осуждению за сговор с целью участия или попытку участвовать в транснациональной организованной преступности».

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