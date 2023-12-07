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Артем Усс прокомментировал заявление США о награде за его местонахождение

Артем Усс прокомментировал заявление США о награде за его местонахождение
Иллюстрация: МВД.РФ

Артем Усс, сын сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса, считает себя невиновным и высказал мнение, что его преследуют по политическим мотивам.

#НОВОСТИ
Заявление Артема Усса на свой запрос опубликовало РБК. 
К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность. Правоохранительные органы США с апреля 2023 года, будучи осведомленными о месте моего нахождения, не предприняли каких-либо попыток продолжить мое уголовное преследование либо получить от меня какие-либо пояснения, в том числе не воспользовались возможностью направить запросы в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи», — говорится в ответе Усса.
Артем Усс утверждает, что основной фигурант Юрий Орехов находится на свободе и не включен в санкционные списки Евросоюза. США не смогли добиться его экстрадиции из Германии, хотя в отношении него было выдвинуто больше обвинений, «вероятно, по причине необоснованности запроса». 
 
Артем Усс считает, что все собранные против него факты являются ни чем иным, как политическим давлением. 
 
Накануне стало известно, что госдепартамент США назначил награду в $7 млн за информацию об Артеме Уссе, которая «приведет к его аресту и/или осуждению за сговор с целью участия или попытку участвовать в транснациональной организованной преступности».  Артема Усса подозревают в организации транснационального мошенничества, контрабанде и отмывании денег.
 
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Автор: Петр Савельев
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