Артем Усс прокомментировал заявление США о награде за его местонахождение
Артем Усс, сын сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса, считает себя невиновным и высказал мнение, что его преследуют по политическим мотивам.
К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность. Правоохранительные органы США с апреля 2023 года, будучи осведомленными о месте моего нахождения, не предприняли каких-либо попыток продолжить мое уголовное преследование либо получить от меня какие-либо пояснения, в том числе не воспользовались возможностью направить запросы в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи», — говорится в ответе Усса.
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Стало известно о местонахождении Артема Усса в России
Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, сейчас находится в Москве. Об этом сообщает адвокат бизнесмена.
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Губернатор Красноярского края и его сын попали в санкционный список США
США включило губернатора Красноярского края Александра Усса и его сын Артема Усса в санкционный список. Новый документ появился на сайте министерства финансов США 15 декабря.
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В Советский районный суд Красноярска назначен федеральный судья
В соответствии с Указом Президента РФ в октябре текущего года на должность федерального судьи Советского районного суда Красноярска назначена Татьяна Окулова.
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Артема Усса доставили на слушания в Апелляционный суд Милана
Артем Усс, арестованный в Италии по запросу Министерства юстиций США, отказался от экстрадиции в Соединенные штаты Америки.