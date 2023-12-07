Артем Усс прокомментировал заявление США о награде за его местонахождение

Артем Усс, сын сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса, считает себя невиновным и высказал мнение, что его преследуют по политическим мотивам.

Заявление Артема Усса на свой запрос опубликовало РБК.

К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность. Правоохранительные органы США с апреля 2023 года, будучи осведомленными о месте моего нахождения, не предприняли каких-либо попыток продолжить мое уголовное преследование либо получить от меня какие-либо пояснения, в том числе не воспользовались возможностью направить запросы в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи», — говорится в ответе Усса.

Артем Усс утверждает, что основной фигурант Юрий Орехов находится на свободе и не включен в санкционные списки Евросоюза. США не смогли добиться его экстрадиции из Германии, хотя в отношении него было выдвинуто больше обвинений, «вероятно, по причине необоснованности запроса».

Артем Усс считает, что все собранные против него факты являются ни чем иным, как политическим давлением.

подозревают в организации транснационального мошенничества, контрабанде и отмывании денег. Накануне стало известно , что госдепартамент США назначил награду в $7 млн за информацию об Артеме Уссе, которая «приведет к его аресту и/или осуждению за сговор с целью участия или попытку участвовать в транснациональной организованной преступности». Артема Уссаподозревают в организации транснационального мошенничества, контрабанде и отмывании денег.

Читайте также: