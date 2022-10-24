В Советский районный суд Красноярска назначен федеральный судья
В соответствии с Указом Президента РФ в октябре текущего года на должность федерального судьи Советского районного суда Красноярска назначена Татьяна Окулова.
Г-жа Окулова родилась в 1983, имеет стаж работы по юридической линии 16 лет. В 2006…2016 служила секретарем судебных заседаний в нескольких судебных участках Советского района Красноярска, после устроилась в Советский районный суд, где с ноября 2017 являлась помощником председателя, — сообщает ИА Запад24.
В квалификационной комиссии при рассмотрении кандидатуры отметили, что кандидат сдала экзамен на должность судьи на оценку «хорошо»,
по месту работы зарекомендовала себя как высококвалифицированный и грамотный специалист, обладающий большим объемом профессиональных знаний, хорошо ориентирующийся в действующем законодательстве, следящий за его изменениями».
Проверочные мероприятия подтвердили достоверность представленных претендентом сведений. Нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции не выявлено.
Относительно информации, поступившей из Росфинмониторинга, претендентом дано пояснение, согласно которому выявленная операция не носит компрометирующего характера. Имеющиеся в материалах данные о привлечении родственников претендента к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (штрафы оплачены), не являются, по мнению коллегии, основанием для отказа в рекомендации кандидатом на вакантную должность», - цитата из заключения квалификационной коллегии судей Красноярского края.
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