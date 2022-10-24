Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.10
61,19
59,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Советский районный суд Красноярска назначен федеральный судья

В Советский районный суд Красноярска назначен федеральный судья
Иллюстрация: пресс-служба Советского районного суда Красноярска

В соответствии с Указом Президента РФ в октябре текущего года на должность федерального судьи Советского районного суда Красноярска назначена Татьяна Окулова.

#НОВОСТИ

Г-жа Окулова родилась в 1983, имеет стаж работы по юридической линии 16 лет. В 2006…2016 служила секретарем судебных заседаний в нескольких судебных участках Советского района Красноярска, после устроилась в Советский районный суд, где с ноября 2017 являлась помощником председателя, — сообщает  ИА Запад24.

В квалификационной комиссии при рассмотрении кандидатуры отметили, что кандидат сдала экзамен на должность судьи на оценку «хорошо»,

по месту работы зарекомендовала себя как высококвалифицированный и грамотный специалист, обладающий большим объемом профессиональных знаний, хорошо ориентирующийся в действующем законодательстве, следящий за его изменениями».

Проверочные мероприятия подтвердили достоверность представленных претендентом сведений. Нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции не выявлено.

Относительно информации, поступившей из Росфинмониторинга, претендентом дано пояснение, согласно которому выявленная операция не носит компрометирующего характера. Имеющиеся в материалах данные о привлечении родственников претендента к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (штрафы оплачены), не являются, по мнению коллегии, основанием для отказа в рекомендации кандидатом на вакантную должность», - цитата из заключения квалификационной коллегии судей Красноярского края.

 

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • А и Б: вакансия на рынке складской недвижимости в Красноярске падаетА и Б: вакансия на рынке складской недвижимости в Красноярске падает
  • Анжела Рябова уходит с поста гендиректора «Красного Яра»Анжела Рябова уходит с поста гендиректора «Красного Яра»
  • ЕСПЧ постановил выплатить Анатолию Быкову 7,5 тыс. евроЕСПЧ постановил выплатить Анатолию Быкову 7,5 тыс. евро
  • ANEX Tour повезет красноярских туристов в Сочи на самолетах NordStar’аANEX Tour повезет красноярских туристов в Сочи на самолетах NordStar’а
  • Оперштаб по вопросам безопасности в Красноярском крае соберется на следующей неделеОперштаб по вопросам безопасности в Красноярском крае соберется на следующей неделе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.