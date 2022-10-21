Красноярск ожидают на выходных дожди и ветер
В предстоящие выходные синоптики прогнозируют красноярцам относительно теплую, но ветреную и пасмурную погоду.
В субботу 22 октября 2022 днем +11°C, ночью около 0°C, облачно, слабый дождь.
В воскресенье днем до +14°C, ночью +4°C, облачно, возможны ливни.
Усилится юго-западный ветер — в субботу до 12 м/с, в воскресенье до 21 м/с.
Представители МЧС предупреждают, что местами на дорогах возможна гололедица, особенно это касается загородных трасс.
Также ученые предупреждают о том, что в период 20…23 октября прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения. После этого магнитосфера должна прийти в норму и оставаться спокойной до 25 октября. После чего ожидаются магнитные бури уровня G1 в период 26…31 октября.
По мнению ученых, геомагнитные бури уровня G1 не оказывают существенного влияния на планету, но могут вызвать сбои в работе мобильной и радиосвязи, энергосистем и привести к другим неблагоприятным последствиям.
Кроме того, геомагнитные бури негативно сказываются на самочувствии метеозависимых и страдающих гипертонией и гипотонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и психическими расстройствами.
Из-за колебаний магнитного поля могут случаться головные боли, перепады давления, бессонница, упадок сил. По некоторым данным, во время магнитных бурь на дорогах случается больше аварий. Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму, не работать на износ, отказаться от физических нагрузок, не переедать и больше гулять на свежем воздухе.
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