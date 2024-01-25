Побег не то, чем кажется: адвокат Романа Гольдмана заговорил

Предприниматель и бывший депутат Заксобрания края Роман Гольдман вышел на связь, правда пока через своего адвоката Максима Мухамадеева.

Адвокат выступил на одном из телеканалов города, пишет Telegram-канал Борус. Он сообщил, что Роман Гольдман заранее планировал выехать из страны, так как ежегодно улетал в отпуск на свой день рождения (9 ноября) и на Новый год. Поэтому говорить о том, что он сбежал из страны, некорректно.

Также Максим Мухамадеев пояснил, что бизнесмен не принимал решения о закрытии кооператива «Агро Вклад». Он уехал задолго до того, как кооператив закрылся. Причем если бы его деятельность не приостановили, то возможно он еще бы работал и дальше.

Адвокат отметил, что более 300 объектов, связанных с Романом Гольдманом, свидетельствуют о том, что деньги людей использовались по назначению. Он также сообщил, что будет с имуществом Goldman Group.

В настоящее время правоохранительными органами проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности в рамках уголовного дела. По результатам которого будут приниматься какие-то соответствующие решения. Пока рано говорить, будет сохранено имущество и в каком объеме или нет — у защиты нет такой информации», — пояснил Максим Мухамадеев.

Максим Мухамадеев прошелся и по уголовным делам, которые были возбуждены в отношении бизнесмена или его компаний. Например, дел о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности после проверки было закрыто, также прекратили расследование по факту крушения вертолета на реке Мана. Что касается дела о небрежном хранении оружия, то Роман Гольдман выплатил штраф, но приговор по делу будут обжаловать.