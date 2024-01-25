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Побег не то, чем кажется: адвокат Романа Гольдмана заговорил

Побег не то, чем кажется: адвокат Романа Гольдмана заговорил
Иллюстрация: Заксобрание Красноярского края

Предприниматель и бывший депутат Заксобрания края Роман Гольдман вышел на связь, правда пока через своего адвоката Максима Мухамадеева.

#НОВОСТИ
Адвокат выступил на одном из телеканалов города, пишет Telegram-канал Борус. Он сообщил, что Роман Гольдман заранее планировал выехать из страны, так как ежегодно улетал в отпуск на свой день рождения (9 ноября) и на Новый год. Поэтому говорить о том, что он сбежал из страны, некорректно. 
 
Также Максим Мухамадеев пояснил, что бизнесмен не принимал решения о закрытии кооператива «Агро Вклад». Он уехал задолго до того, как кооператив закрылся. Причем если бы его деятельность не приостановили, то возможно он еще бы работал и дальше. 
 
Адвокат отметил, что более 300 объектов, связанных с Романом Гольдманом, свидетельствуют о том, что деньги людей использовались по назначению. Он также сообщил, что будет с имуществом Goldman Group.
В настоящее время правоохранительными органами проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности в рамках уголовного дела. По результатам которого будут приниматься какие-то соответствующие решения. Пока рано говорить, будет сохранено имущество и в каком объеме или нет — у защиты нет такой информации», — пояснил Максим Мухамадеев.
Максим Мухамадеев прошелся и по уголовным делам, которые были возбуждены в отношении бизнесмена или его компаний. Например, дел о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности после проверки было закрыто, также прекратили расследование по факту крушения вертолета на реке Мана. Что касается дела о небрежном хранении оружия, то Роман Гольдман выплатил штраф, но приговор по делу будут обжаловать. 

Напомним, в начале ноября 2023 на сайте «АгроВклад», связанного с холдингом Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах закрыли отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group). Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «Объединение АгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Сбербанк также намерен требовать банкротства  УК «Голдман групп» и еще семи компаний холдинга.

Также Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания. Ко всему прочему бизнесмена готовятся объявить в международный розыск. По последним данным, Роман Гольдман улетел на Мальдивы, а потом  в Турцию. В Стамбуле он и находится сейчас.

 
Автор: Петр Савельев
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