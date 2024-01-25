Побег не то, чем кажется: адвокат Романа Гольдмана заговорил
Предприниматель и бывший депутат Заксобрания края Роман Гольдман вышел на связь, правда пока через своего адвоката Максима Мухамадеева.
В настоящее время правоохранительными органами проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности в рамках уголовного дела. По результатам которого будут приниматься какие-то соответствующие решения. Пока рано говорить, будет сохранено имущество и в каком объеме или нет — у защиты нет такой информации», — пояснил Максим Мухамадеев.
Напомним, в начале ноября 2023 на сайте «АгроВклад», связанного с холдингом Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах закрыли отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group). Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «Объединение АгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Сбербанк также намерен требовать банкротства УК «Голдман групп» и еще семи компаний холдинга.
Также Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания. Ко всему прочему бизнесмена готовятся объявить в международный розыск. По последним данным, Роман Гольдман улетел на Мальдивы, а потом в Турцию. В Стамбуле он и находится сейчас.