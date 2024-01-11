Goldman Group попала в немилость к Сбербанку

Банк намерен требовать банкротства компании.

Сбербанк планирует потребовать банкротства УК «Голдман групп» и еще семи компаний холдинга, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на «Федресурс».

По имеющейся информации, речь идет о компаниях «Атамановское ХПП», «АгроЭлита», «ОбъединениеАгроЭлита», «Сибнефтьрезерв», «ИС петролеум», «Первая заготовительная компания» и ТД «Мясничий».

В чем суть претензий банка к организации, не уточняется.

Проблемы у Goldman Group начались осенью 2023, когда она допустила несколько технических дефолтов по облигациям. На сегодня к компаниям, входящим в холдинг, в картотеке арбитражных дел зарегистрировано несколько исков. А его владелец — красноярский бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Красноярского края Роман Гольдман — покинул страну.

Также сейчас идет расследование уголовного дела о мошенничестве в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Агро Вклад» (принадлежит Гольдману). По предварительной оценке, его вкладчикам нанесен ущерб в более чем 1 млрд рублей.

Читайте также:

Арестовано имущество Романа Гольдмана на 1,5 млрд рублей

Полицейские продолжают следственные действия и провели дополнительные обыски у сотрудников Goldman Group, родственников подозреваемого, а также на заимке в Манском районе.

Компанию «АгроЭлита» Романа Гольдмана просят признать банкротом

ИП Якушев обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском о банкротстве ООО «АгроЭлита».

С «Мясничего» требуют более 30 млн рублей задолженности по кредитам

С ООО Торговый дом «Мясничий» предпринимателя и экс-депутата Заксобрание края Романа Гольдмана просят взыскать более 30,4 млн рублей задолженности по кредитным договорам.

Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыск

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана, экс-депутата Заксобрания края и соучредителя Goldman Group.