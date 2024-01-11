Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.01
90,40
98,98
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Goldman Group попала в немилость к Сбербанку

Goldman Group попала в немилость к Сбербанку
Автор фото: ededchechine. Иллюстрация: freepik.com

Банк намерен требовать банкротства компании.

#НОВОСТИ

Сбербанк планирует потребовать банкротства УК «Голдман групп» и еще семи компаний холдинга, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на «Федресурс».

По имеющейся информации, речь идет о компаниях «Атамановское ХПП», «АгроЭлита», «ОбъединениеАгроЭлита», «Сибнефтьрезерв», «ИС петролеум», «Первая заготовительная компания» и ТД «Мясничий».

В чем суть претензий банка к организации, не уточняется.

Проблемы у Goldman Group начались осенью 2023, когда она допустила несколько технических дефолтов по облигациям. На сегодня к компаниям, входящим в холдинг, в картотеке арбитражных дел зарегистрировано несколько исков. А его владелец — красноярский бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Красноярского края Роман Гольдман — покинул страну.

Также сейчас идет расследование уголовного дела о мошенничестве в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Агро Вклад» (принадлежит Гольдману). По предварительной оценке, его вкладчикам нанесен ущерб в более чем 1 млрд рублей.

Читайте также:

Арестовано имущество Романа Гольдмана на 1,5 млрд рублей

Полицейские продолжают следственные действия и провели дополнительные обыски у сотрудников Goldman Group, родственников подозреваемого, а также на заимке в Манском районе.

Компанию «АгроЭлита» Романа Гольдмана просят признать банкротом

ИП Якушев обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском о банкротстве ООО «АгроЭлита».

С «Мясничего» требуют более 30 млн рублей задолженности по кредитам

С ООО Торговый дом «Мясничий» предпринимателя и экс-депутата Заксобрание края Романа Гольдмана просят взыскать более 30,4 млн рублей задолженности по кредитным договорам.

Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыск

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана, экс-депутата Заксобрания края и соучредителя Goldman Group.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Что откроется в Красноярске в 2024? Новые рестораны, магазины и производстваЧто откроется в Красноярске в 2024? Новые рестораны, магазины и производства
  • Объемы лесоустройства в Красноярском крае в 2024 станут самыми большими в РоссииОбъемы лесоустройства в Красноярском крае в 2024 станут самыми большими в России
  • Министрам Красноярского края обновили заместителейМинистрам Красноярского края обновили заместителей
  • В Красноярске в ТРЦ «Комсомолл» построят «Термолэнд»В Красноярске в ТРЦ «Комсомолл» построят «Термолэнд»
  • Экспорт зерна из Красноярского края за год вырос втроеЭкспорт зерна из Красноярского края за год вырос втрое
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.