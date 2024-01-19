Красноярскому предпринимателю Роману Гольдману готовятся предъявить обвинение заочно

О таких планах сегодня сообщил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по краю.

В ближайшее время заочно предъявим Гольдману обвинение и инициируем процедуру объявления в международный розыск», — рассказал он.

По его словам, за время следственных действий провели 17 обысков, арестовано 383 объекта недвижимого имущества, на сумму более 820 млн рублей, 141 единицы специальной техники Goldman Group, 135 автомобилей и личное имущество бывшего депутата Заксобрания и предпринимателя Романа Гольдмана.