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Красноярскому предпринимателю Роману Гольдману готовятся предъявить обвинение заочно

Красноярскому предпринимателю Роману Гольдману готовятся предъявить обвинение заочно
Иллюстрация: ГУ МВД по Красноярскому краю

О таких планах сегодня сообщил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по краю.

#НОВОСТИ
В ближайшее время заочно предъявим Гольдману обвинение и инициируем процедуру объявления в международный розыск», — рассказал он.
По его словам, за время следственных действий провели 17 обысков, арестовано 383 объекта недвижимого имущества,  на сумму более 820 млн рублей, 141 единицы специальной техники Goldman Group, 135 автомобилей и личное имущество бывшего депутата Заксобрания и предпринимателя Романа Гольдмана.

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении г-на Гольдмана. Предположительно сейчас он находится в Стамбуле.

Напомним, в начале ноября 2023 на сайте «АгроВклад», связанного с холдингом Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности.

С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group).

Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «Объединение АгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Сбербанк также намерен требовать банкротства  УК «Голдман групп» и еще семи компаний холдинга.

Также Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания.

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Автор: Петр Савельев
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