Красноярскому предпринимателю Роману Гольдману готовятся предъявить обвинение заочно
О таких планах сегодня сообщил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по краю.
В ближайшее время заочно предъявим Гольдману обвинение и инициируем процедуру объявления в международный розыск», — рассказал он.
Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении г-на Гольдмана. Предположительно сейчас он находится в Стамбуле.
Напомним, в начале ноября 2023 на сайте «АгроВклад», связанного с холдингом Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности.
С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group).
Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «Объединение АгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Сбербанк также намерен требовать банкротства УК «Голдман групп» и еще семи компаний холдинга.
Также Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания.
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