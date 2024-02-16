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Исполнять обязанности главы Минздрава Красноярского края будет Александр Украинцев

Исполнять обязанности главы Минздрава Красноярского края будет Александр Украинцев
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Руководивший ведомством Борис Немик объявил о своем желании покинуть пост в начале февраля. Пока функционал министра возьмет на себя его заместитель.

#НОВОСТИ

Руководство Министерством здравоохранения Красноярского края поручено Александру Украинцеву. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

Это не официально назначение исполняющим обязанности. Просто на период, когда министр не может выполнять свои функции, их берет на себя его земеститель, коим сейчас является Украинцев», — пояснили в Минздраве.

Александр Украинцев занимет пост замминистра здравоохранения Красноярского края с января 2021. Вчера, 15 февраля 2024, он был награжден медалью «Луки Крымского» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Также имеет медаль «За воинскую доблесть» II степени, «Медаль Жукова», медаль «За отвагу», медаль «За воинскую доблесть» II степени, медаль «За отличие в военной службе» III степени.

Напомним, что Борис Немик, возглавлявший краевой Минздрав с 2019, объявил, что хочет покинуть кресло министра полторы недели назад. Официальных документов о его отставке на портале правительства края пока нет.

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Автор: Петр Савельев
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