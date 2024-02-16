Виктория Абрамченко подтвердила снижение выбросов Красноярским алюминиевым

Вице-премьер прилетела в Красноярск вчера. Помимо КрАЗа она обсудила с главой региона и другие экологические вопросы.

Выбросы Красноярского алюминиевого завода сократились на 12%. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая в ряду прочего и вопросы экологии.

Сегодня мы оценили планы компании [РУСАЛ] по экологической модернизации и уже со стороны Росприроднадзора зафиксировано снижение выбросов от Красноярского алюминиевого завода около 12%, но, конечно, нужно больше», — сказала она, не уточнив однако о каком сроке идет речь.

Говоря о модернизации КрАЗа, Абрамченко имела ввиду планы по перестройке предприятия, которая должна начаться в этом году.

Крупные компании, в том числе РУСАЛ, обещают продолжать экологическую модернизацию. В планах компании — не отступать от заложенных мероприятий, они обещают снизить выбросы в городе больше, чем на 30%», — отметила вице-премьер правительства.

Также она поддержала инициативу краевой власти о переводе частного сектора на более экологичные виды отопления. В частности, в 2024 планируется переключить с угольных печей на твердотопливные котлы 1 115 домов, а на газ — 180. На это планируется потратить более 700 млн рублей.

В Красноярск Виктория Абрамченко прибыла из Минусинска, где также занималась вопросами экологии.

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