В Красноярском крае построят три предприятия по обращению с отходами
Предприятия появятся в рамках государственно-частного партнерства. Их общая мощность в год составит 277 тысяч тонн в год.
Создание предприятий позволит сократить количество отходов, направляемых на захоронение в регионе, в 2 раза», — сообщил Денис Буцаев.
Расчетная стоимость объектов составляет 8,3 млрд рублей. РЭО может предоставить инвестору средства на строительство в виде льготного займа. Объем этих средств, полученных от размещения облигационного выпуска, составит около 7 млрд рублей», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.
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