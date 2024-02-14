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В Красноярском крае построят три предприятия по обращению с отходами

В Красноярском крае построят три предприятия по обращению с отходами
Иллюстрация: сайт Российского экологического оператора

Предприятия появятся в рамках государственно-частного партнерства. Их общая мощность в год составит 277 тысяч тонн в год.

#НОВОСТИ
Этот вопрос Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО), обсуждал на встрече с Михаилом Котюковым, губернатором края.
Создание предприятий позволит сократить количество отходов, направляемых на захоронение в регионе, в 2 раза», — сообщил Денис Буцаев.
Российский экологический оператор готов предоставить потенциальному инвестору льготный займ в размере почти 7 млрд рублей. Также предусмотрена финансовая поддержка каждому предприятию в зависимости от стоимости инвестпроекта.
Расчетная стоимость объектов составляет 8,3 млрд рублей. РЭО может предоставить инвестору средства на строительство в виде льготного займа. Объем этих средств, полученных от размещения облигационного выпуска, составит около 7 млрд рублей», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.
Комплексы по переработке ТКО «КПО Ермаковское и Минусинск», «КПО Норильск» и «КПО Назарово» также предусматривают и  утилизацию.
 
В РЭО сообщил, что край уже рассматривает частную концессионную инициативу. Есть потенциальный инвестор, заключение концессии с ним намечено на июнь 2024.
 
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Автор: Петр Савельев
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