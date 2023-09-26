За три года на экологию в Красноярском крае направят 4,3 млрд рублей
Проект госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2024...2026 рассмотрели на заседании правительства региона. Общий объем финансирования составит 4,3 млрд рублей.
-
Определены темы для обсуждения на XX Красноярском экономическом форуме
Заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко провёл совещание по вопросам подготовки регионов Сибири к проведению в 2024 году XX Красноярского экономического форума.
-
Ирина Одинец: Продать нельзя оставить — где запятая?
Быстрая прибыль или длинные стратегии? В условиях неопределенности хочется выбрать первый сценарий. Но лидеры недвижимости идут по пути стратегий, формирующих среду для комфортной и счастливой жизни.
-
Миллиард: Инвестпроекты для капитанов бизнеса
Деловой клуб ведущих предпринимателей «Миллиард» провел инвестсессию, которая отличалась от предыдущих масштабом представленных проектов.