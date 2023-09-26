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За три года на экологию в Красноярском крае направят 4,3 млрд рублей

За три года на экологию в Красноярском крае направят 4,3 млрд рублей
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

Проект госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2024...2026 рассмотрели на заседании правительства региона. Общий объем финансирования составит 4,3 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Так, в 2024 на экологические мероприятия направят 1,7 млрд рублей. Деньги пойдут на возведение полигона ТКО в Ермаковском районе, разработку проектно-сметной документации на строительство двух полигонов в Богучанском и Шарыповском районах. Кроме того, в планах обустроить не менее 300 контейнерных площадок накопления отходов и приобрести около 1200 единиц контейнерного оборудования для территорий края.
 
Также запланирован капремонт, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений на водоемах. В частности, завершение строительства дамбы на реке Амыл в селе Качулька Каратузского района, капительный ремонт защитного сооружения на ручье Дурной в Курагинском районе, плотины на ручье Портовый в поселке Диксон, разработку проекта берегоукрепления реки Оя в селе Ермаковском.
 
По итогам обсуждения госпрограмму утвердили. 
 
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Автор: Петр Савельев
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