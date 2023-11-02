В Красноярском крае увеличилась генерация промышленных отходов и производственного мусора

Регион вошел в пятерку территорий, где зафиксировали самые масштабные приросты общей массы промотходов и производственного мусора. «Первенство» осталось за Кемеровской областью.

Российские предприятия сгенерировали 9 млрд тонн отходов за 2022 — такой объем аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza характеризуют как «рекордный».

Из них 589,1 млн тонн «предоставил» Красноярский край. Это третий регион по общей массе произведенных за год промышленных отходов: впереди Кемеровская область (4,04 млрд тонн) и Якутия (719,8 млн тонн). Еще несколько самых существенных «генераторов» — Хакасия (412,6 млн тонн), Забайкальский край (364,6 млн тонн), Иркутская область (345,4 млн тонн), Челябинская область (260,6 млн тонн), Мурманская область (252,8 млн тонн), Сахалинская область (225,6 млн тонн) и Хабаровский край (220,8 млн тонн).

finexpertiza.ru

Аналитики зафиксировали корреляцию и с абсолютным приростом производственного мусора за аналогичный период. В Красноярском крае этот показатель достиг 34,9 млн тонн. На более передовых позициях — Кузбасс (+234,2 млн тонн), Якутия (+145,4 млн тонн), Сахалинская область (+104,9 млн тонн), Бурятия (+48,6 млн тонн).

Среди отдельных отраслей безусловным лидером по производству отходов является добыча угля: в 2022 на эту сферу пришлось 63% всех промышленных отходов, или 5,7 млрд т. Второе и третье места заняли добыча металлических руд (2,4 млрд т, или 26,7% среди всех отходов) и добыча прочих полезных ископаемых, в число которых входят камень, песок, глина, соль, асбест, а также алмазы (281,7 млн т, или 3,1%). Далее следуют металлургическое производство (182,8 млн т, или 2%), производство химических веществ и химических продуктов (157 млн т, или 1,7%), сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (45,7 млн т, или 0,5%), производство текстильных изделий (22,8 млн т, или 0,3%), обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционирование воздуха (17,9 млн т, или 0,2%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (стекла и изделий из стекла, керамических изделий, напольных покрытий, кафеля, черепицы, цемента и штукатурки и т. д.; 15,3 млн т, или 0,2%), а также пищевое производство (14,2 млн т, или 0,2%)», — такие данные приводят специалисты аналитической службы.

В исследовании FinExpertiza отмечается, что за 2022 российские предприятия превысили показатель 2021 практически на 600 млн тонн.

Читайте далее:

Пять комплексов по обращению с ТКО построят за 10 млрд в Красноярском крае

Общую мощность этих объектов оценивают в 441 тыс. в год. Комплексы станут частью программы по двукратному снижению захоронения отходов на полигонах и 100% обработке ТКО.

Среди предприятий Красноярского края стало больше эковредителей

Регион является абсолютным лидером по загрязнению атмосферы, а за прошлый год объемы выбросов увеличились на 15%.

Красноярский край занял 22 место в России по уровню научно-технического развития

За год регион опустился на две позиции в рейтинге.